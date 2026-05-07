В Киеве полиция проводит обыски в университете Поплавского

Сегодня, 7 мая, правоохранители проводят обыски в Киевском национальном университете культуры и искусств.

В Нацполиции ТСН.ua подтвердили информацию об обысках в университете. Больше информации пока нет.

«Детали будут со временем», — говорят правоохранители.

Напомним, правоохранители заявили о разоблачении масштабной схемы растраты бюджетных средств в особо крупных размерах в Киевском университете культуры. Одним из главных фигурантов расследования стал многолетний руководитель эпатажного заведения Михаил Поплавский.

По данным Офиса генпрокурора и источников ТСН.ua, руководство университета в сговоре с чиновниками МОН годами наживалось на программе подготовки кадров. Суть аферы была циничной и простой: в официальные документы вносили «мертвые души». В общей сложности через схему прошло около 760 миллионов гривен. Деньги обналичивались и распределялись между участниками.

