В Киеве полиция расследует инцидент с бабушкой, которая якобы била девочку трусами за непослушание

Полиция проверяет информацию об избиении ребенка

Реклама

Полицейские ювенального отдела Киева начали расследование инцидента в Дарницком районе с участием трехлетней девочки и её бабушки, которая отрицает избиение и объясняет свои действия беспокойством за ребёнка.

История со странным воспитанием маленькой девочки в Дарницком районе Киева получила неожиданное продолжение. Как сообщили в ювенальной полиции, они установили, что женщина, которая якобы била ребенка трусами за непослушание, — бабушка девочки.

«Мать девочки сейчас находится в роддоме. За девочкой, которой 2,8 года, присматривает бабушка. Они гуляли на детской площадке. Ребёнок, по словам бабушки, выбежала на тротуар, где опасно кататься на велосипедах и самокатах, почти на дорогу. Бабушка догнала девочку и очень переживала. По словам женщины, она не била внучку. Сотрудники ювенальной полиции выясняют все обстоятельства — проверка продолжается», — сообщили ТСН.ua в полиции Киева.

Реклама

Напомним, в Дарницком районе Киева социальные сети возмутило видео, на котором пожилая женщина якобы бьет маленькую девочку трусами за то, что та далеко отошла. Ювенальная превенция начала расследование инцидента.

Новости партнеров