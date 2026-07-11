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В Киеве полностью восстановили дом, который два года назад был разрушен Россией: как он выглядит сейчас (фото, видео)
Как проходит восстановление разрушенных ракетами пятиэтажек в Сырце и Голосееве и когда жильцы вернутся домой.
В эти дни исполняется ровно два года со дня еще одной страшной трагедии в Киеве: 8 июля 2024 года враг наносил прицельные удары по детской больнице «Охматдет» и жилым домам города. В результате десятки людей пострадали и погибли. Дом на Сырце, по которому тогда нанесла удар Россия, серьезно пострадал, а многие его жители погибли. Сейчас же его удалось восстановить.
Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Ирины Кондрачук.
Восстановление дома после обстрелов
С председателем ЖСК «Сокол» Татьяной Гладковой журналисты встречаются фактически возле совершенно нового пятиэтажного дома.
«Боже, как же мы с вами об этом мечтали!», — с волнением говорит женщина во время встречи.
Два года назад, 8 июля 2024 года, этот жилой дом был полностью разрушен российской ракетой. Здесь в одно мгновение трагически погибли 13 соседей, пятеро из которых — дети. Тогда третий и пятый подъезды были полностью разрушены, а на месте четвертого подъезда образовалась жуткая пустота.
С тех пор журналисты встречались с Татьяной много раз — когда она вместе с соседями, несмотря на первоначальный страх, отчаяние и острую нехватку рабочих рук (ведь строителей мобилизуют прямо на ходу), шаг за шагом добивалась восстановления дома. Несмотря на постоянные аварийные отключения электричества, люди заходили в темный подъезд, привозили генераторы, чтобы обеспечить бесперебойную работу строительного крана.
Председатель кооператива постоянно ходила по кабинетам чиновников, чтобы восстановить здание, ведь жильцы категорически настаивали на том, чтобы вернуться именно сюда. Женщина водила в разрушенные квартиры европейских дипломатов и международных журналистов — делала всё, чтобы об этом пятиэтажном доме на столичном Сырце никто не забыл.
Вместо кирпичной «хрущовки» — современный монолит
После проведения длительных экспертиз и государственных тендеров строители приступили к работам на этой площадке лишь через год после прилета — в июне 2025 года. Уцелевшую часть дома, построенного ещё в 1960-х годах, надёжно укрепили прочными железными трубами. Рабочие полностью демонтировали разрушенные коммуникации и остатки двух подъездов. На их месте залили новый фундамент и возвели современное монолитное здание. Сначала жильцам обещали, что уже в июне 2026 года они будут в своих домах.
Сейчас на календаре уже июль 2026 года. Татьяна Гладкова объясняет задержку погодными условиями: «Зима была очень холодной. Работы не велись практически два месяца».
В настоящее время в доме ведутся внутренние ремонтные работы. Здесь за счет бюджета заменяют поврежденные газовые плиты, ванны, окна и двери, устанавливают новые светильники и укладывают линолеум. А зашпаклеванные трещины на стенах теперь скрывают белые обои.
Опыт Голосеева: восстановление после взрыва
Практически такие же зеленые обои сейчас клеят в аналогичном пятиэтажном доме в столичном Голосееве. Строительные малярки уверяют владельцев: «Придите через неделю — и весь потолок будет уже бело-белый. И линолеум будет, и двери будут — наконец-то сможете заселиться».
Раньше кирпичный подъезд этой хрущевки теперь тоже стал монолитным. Его активно восстанавливают после удара, произошедшего тем же утром 8 июля 2024 года. Рядом с торцевой стеной дома тогда упал большой обломок российской ракеты. Все жильцы этого подъезда чудом остались в живых, но их имущество либо сгорело дотла после пожара, либо было полностью залито водой во время тушения. Владелица поврежденной квартиры Елена Гончарова искренне благодарит малярок за восстановление жилья. Те признаются: «Я очень много лет работаю в строительной сфере, но крайне редко бывает, когда хозяева говорят просто „спасибо“».
Однако у людей остается много бытовых вопросов. Елена жалуется, что осталась без мебели: «Просто вот я думаю: я приеду — и где мне спать? А где резать борщ?». На этот вопрос у властей есть четкий юридический ответ.
Александр Акимов, директор КП «Жилищинвестстрой-УКБ»: «Согласно распоряжению, мы восстанавливаем исключительно то, что было повреждено в конструкциях. Оснащение квартир мебелью не входит в утвержденный бюджет конкретного дома».
Многоэтажные дома, в которых в результате ударов пострадали именно несущие конструкции, восстанавливаются по официальному запросу города коммунальным предприятием «Житлоинвестбуд-УКБ». Его руководитель приводит официальную статистику: за четыре года большой войны в столице полностью восстановили 31 поврежденный дом. Еще на 46 объектах работы в настоящее время продолжаются без перерыва. По крайней мере треть из них планируется полностью сдать в эксплуатацию до конца текущего года.
Нехватка средств и проблема «ничейной» стены
Жители дома на Сырце очень надеются, что смогут окончательно заселиться в свои квартиры к началу осени. Но проблемы все равно остаются. Одной из главных задач для жителей остается восстановление поврежденной взрывом подпорной стенки возле многоэтажного дома.
Сначала выяснилось, что эта конструкция вообще «ничейная» и не числится ни на одном балансе. Впоследствии её, как и остальные подобные сооружения в городе, взяло на себя одно из столичных коммунальных предприятий. Но реальных денег на её ремонт у города по-прежнему нет.
Татьяна Гладкова, председатель ЖСК «Сокол»: «Теперь необходимо, чтобы на сессии Киевсовета выделили средства на его капитальное укрепление. Потому что дом стоит рядом и испытывает большую нагрузку».
В целом на восстановление обоих этих пятиэтажных домов столичные власти уже потратили 84 миллиона гривен. Однако некоторые важные сопутствующие работы, в частности в доме на Сырце, еще не выполнены, и финансирования на это, как откровенно говорят в «Житлоинвестбуде», пока может не хватить. ТСН продолжает следить за ходом восстановления жилья.
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