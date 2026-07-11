В Киеве полностью восстановили дом, который два года назад был разрушен Россией: как он выглядит сейчас (фото, видео)

Дом, восстановленный после нападения РФ / © ТСН

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В эти дни исполняется ровно два года со дня еще одной страшной трагедии в Киеве: 8 июля 2024 года враг наносил прицельные удары по детской больнице «Охматдет» и жилым домам города. В результате десятки людей пострадали и погибли. Дом на Сырце, по которому тогда нанесла удар Россия, серьезно пострадал, а многие его жители погибли. Сейчас же его удалось восстановить.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Ирины Кондрачук.

Восстановление дома после обстрелов

С председателем ЖСК «Сокол» Татьяной Гладковой журналисты встречаются фактически возле совершенно нового пятиэтажного дома.

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«Боже, как же мы с вами об этом мечтали!», — с волнением говорит женщина во время встречи.

Два года назад, 8 июля 2024 года, этот жилой дом был полностью разрушен российской ракетой. Здесь в одно мгновение трагически погибли 13 соседей, пятеро из которых — дети. Тогда третий и пятый подъезды были полностью разрушены, а на месте четвертого подъезда образовалась жуткая пустота.

С тех пор журналисты встречались с Татьяной много раз — когда она вместе с соседями, несмотря на первоначальный страх, отчаяние и острую нехватку рабочих рук (ведь строителей мобилизуют прямо на ходу), шаг за шагом добивалась восстановления дома. Несмотря на постоянные аварийные отключения электричества, люди заходили в темный подъезд, привозили генераторы, чтобы обеспечить бесперебойную работу строительного крана.

Дом после нападения РФ / © ТСН

Председатель кооператива постоянно ходила по кабинетам чиновников, чтобы восстановить здание, ведь жильцы категорически настаивали на том, чтобы вернуться именно сюда. Женщина водила в разрушенные квартиры европейских дипломатов и международных журналистов — делала всё, чтобы об этом пятиэтажном доме на столичном Сырце никто не забыл.

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Вместо кирпичной «хрущовки» — современный монолит

После проведения длительных экспертиз и государственных тендеров строители приступили к работам на этой площадке лишь через год после прилета — в июне 2025 года. Уцелевшую часть дома, построенного ещё в 1960-х годах, надёжно укрепили прочными железными трубами. Рабочие полностью демонтировали разрушенные коммуникации и остатки двух подъездов. На их месте залили новый фундамент и возвели современное монолитное здание. Сначала жильцам обещали, что уже в июне 2026 года они будут в своих домах.

Сейчас на календаре уже июль 2026 года. Татьяна Гладкова объясняет задержку погодными условиями: «Зима была очень холодной. Работы не велись практически два месяца».

В настоящее время в доме ведутся внутренние ремонтные работы. Здесь за счет бюджета заменяют поврежденные газовые плиты, ванны, окна и двери, устанавливают новые светильники и укладывают линолеум. А зашпаклеванные трещины на стенах теперь скрывают белые обои.

Опыт Голосеева: восстановление после взрыва

Практически такие же зеленые обои сейчас клеят в аналогичном пятиэтажном доме в столичном Голосееве. Строительные малярки уверяют владельцев: «Придите через неделю — и весь потолок будет уже бело-белый. И линолеум будет, и двери будут — наконец-то сможете заселиться».

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Раньше кирпичный подъезд этой хрущевки теперь тоже стал монолитным. Его активно восстанавливают после удара, произошедшего тем же утром 8 июля 2024 года. Рядом с торцевой стеной дома тогда упал большой обломок российской ракеты. Все жильцы этого подъезда чудом остались в живых, но их имущество либо сгорело дотла после пожара, либо было полностью залито водой во время тушения. Владелица поврежденной квартиры Елена Гончарова искренне благодарит малярок за восстановление жилья. Те признаются: «Я очень много лет работаю в строительной сфере, но крайне редко бывает, когда хозяева говорят просто „спасибо“».

Однако у людей остается много бытовых вопросов. Елена жалуется, что осталась без мебели: «Просто вот я думаю: я приеду — и где мне спать? А где резать борщ?». На этот вопрос у властей есть четкий юридический ответ.

Александр Акимов, директор КП «Жилищинвестстрой-УКБ»: «Согласно распоряжению, мы восстанавливаем исключительно то, что было повреждено в конструкциях. Оснащение квартир мебелью не входит в утвержденный бюджет конкретного дома».

Многоэтажные дома, в которых в результате ударов пострадали именно несущие конструкции, восстанавливаются по официальному запросу города коммунальным предприятием «Житлоинвестбуд-УКБ». Его руководитель приводит официальную статистику: за четыре года большой войны в столице полностью восстановили 31 поврежденный дом. Еще на 46 объектах работы в настоящее время продолжаются без перерыва. По крайней мере треть из них планируется полностью сдать в эксплуатацию до конца текущего года.

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Нехватка средств и проблема «ничейной» стены

Жители дома на Сырце очень надеются, что смогут окончательно заселиться в свои квартиры к началу осени. Но проблемы все равно остаются. Одной из главных задач для жителей остается восстановление поврежденной взрывом подпорной стенки возле многоэтажного дома.

Сначала выяснилось, что эта конструкция вообще «ничейная» и не числится ни на одном балансе. Впоследствии её, как и остальные подобные сооружения в городе, взяло на себя одно из столичных коммунальных предприятий. Но реальных денег на её ремонт у города по-прежнему нет.

Татьяна Гладкова, председатель ЖСК «Сокол»: «Теперь необходимо, чтобы на сессии Киевсовета выделили средства на его капитальное укрепление. Потому что дом стоит рядом и испытывает большую нагрузку».

В целом на восстановление обоих этих пятиэтажных домов столичные власти уже потратили 84 миллиона гривен. Однако некоторые важные сопутствующие работы, в частности в доме на Сырце, еще не выполнены, и финансирования на это, как откровенно говорят в «Житлоинвестбуде», пока может не хватить. ТСН продолжает следить за ходом восстановления жилья.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ШОКИРУЮЩИЕ ПОДРОБНОСТИ нападения на ТЦК во Львове! Комплименты ТРАМПА и ТРАГЕДИЯ В КИЕВЕ | ТСН 20:00 10 июля

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