В Киеве помощника теробороны избили до смерти на глазах у 4-летнего сына: новые подробности трагедии

Сегодня в Голосеевском районном суде Киева начали судить трех молодых людей (всем — чуть больше 20 лет), которые обвиняются в избиении до смерти 47-летнего киевлянина Александра Дембицкого из-за сигареты в том числе.

По данным полиции Киева, между парнями и 47-летним Александром, отдыхавшим летом у озера с семьей, возник внезапный конфликт. В результате Дембицкий на глазах у своего 4-летнего сына получил многочисленные удары по голове и туловищу, после чего скончался на месте.

Подробности ужасной истории в комментарии для ТСН.ua рассказала супруга умершего – Юлия Дембицкая.

"В тот день мы отдыхали у озера, праздновали день рождения сотрудника моего мужа, — со слезами на глазах вспоминает Юлия Дембицкая. — Мы уже собирались ехать, но подошел парень из соседней компании. Посидел, выпил и ушел. После этого вернулся со своим другом, начал требовать дать коньяка и сигарету. Мой муж на это ответил, мол, иди зарабатывай, а не ходи и не проси. После этого началась словесная перепалка, муж сказал, что вызовет полицию, началась драка. Мужа били руками, ногами, его били несколько парней, все закончилось трагически. У мужа было избито все тело, он умер от кровоизлияния в мозг".

По словам Юлии, все это случилось на виду у ее с Александром сына, которому на тот момент было 4 года.

"Ребенок кричал, чтобы не трогали родителей. Сыну тяжело, он тот день помнит, говорит, что его папа – ангел. Сын говорит, что просил не ехать туда, на это я ему ответила, что мы ведь не могли знать заранее о том, что произойдет. Больше всего хочется справедливости, потому что эта ситуация забрала отца с большой буквы, человека, который помогал продуктами терробороне Киева. У Александра осталось трое детей", — говорит Юлия.

Юлия Дембицкая с мужем Александром. Фото предоставлено Ю.Дембицкой

К этому она добавила, что с ней общалась мать одного из обвиняемых.

"Она попросила у меня прощения", — резюмировала Юлия Дембицкая.

Как оказалось, во время заседания Юлия Дембицкая обратилась к суду с ходатайством об изменении меры пресечения для сына этой женщины. Судья несколько раз спросила, правильно ли она, судья, поняла, что жена умершего не против того, чтобы одного из обвиняемых суд отпустил под домашний арест. Дембицкая уточнила, что именно так.

В свою очередь, защитники обвиняемых поочередно заявили о том, что, по их мнению, не усматриваются риски того, что они, обвиняемые, будут находиться, например, под круглосуточным домашним арестом. Против этого высказался представитель государственного обвинения. Прокурор аргументировал это тем, что обвиняемые могут, например, влиять на свидетелей, которые еще не допрошены. Суд принял решение оставить обвиняемых под стражей. Если вина обвиняемых будет доказана, им грозит до 10 лет тюрьмы.

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