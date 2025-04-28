В Киеве попрощались с семьей, которую убила Россия: 14-летняя Яна, которая единственная выжила, сделала заявление

В Киеве попрощались с семьей Худов / © ТСН

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Сегодня в Киеве простились с 17-летним Данилом Худем и его родителями – Олегом и Викторией.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Семья жила на первом этаже дома, в который на Святошин попала российская баллистическая ракета. В тот же день утром спасатели смогли достать из-под завалов младшую сестру Даниила. Ее доставили в больницу. Друзья парня и семьи целый день ждали у разрушенного дома и до последнего надеялись, что и Даниил вместе с родителями может уцелеть. Впрочем, после обеда спасатели достали из-под завалов их тела.

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Папа Данила, Олег Худя был военным и воевал танкистом с 2022 года. Затем был ранен и проходил реабилитацию в Киеве. Сын Даниил учился в авиационном колледже. С ним и с его родителями попрощаться пришли сотни неравнодушных. Похоронят семью на Байковом кладбище в столице. Во время прощания в Киеве звучала тревога.

Прощание с родиной / © ТСН

Соседка семьи Валерия Якубова рассказала, что погибшие были очень хорошими людьми.

«Это были хорошие люди. Мы все выросли вместе», – говорит она.

Сестра Данила и младшая дочь семьи — 14-летняя Яна Худя сейчас в больнице. Видео, где спасатели достают Яну из-под завалов разрушенного дома, облетело весь мир. Для "Юнайтед 24" девочка впервые рассказала об обстреле.

В вечер трагедии, по ее словам, семья легла спать в одной комнате. Данила – ближе к окну. После того, как прогремел взрыв – Яна проснулась, включила фонарик на телефоне и поняла, что находится под завалами. Она говорит, кричала, но в ответ не слышала — ни голоса родителей, ни брата. Заботу о 14-летней девочке примут родные брат и сестра — старшие дети, которые уже не жили с семьей. Уже в больнице девочка корила себя за то, что не смогла спасти родителей. И поделилась воспоминаниями о родных.

Прощание со гибелью / © ТСН

«Мой отец Олег был очень хорошим человеком. Он был военным и помогал всем. Моя мама Вика тоже была хорошая, всегда улыбалась. Даня был душой компании и имел много друзей», — вспоминает Яна Худя.

До 13 увеличилось количество погибших от массированных обстрелов Киева 24 апреля. В больнице скончался от ожогов скончался 45-летний мужчина. У него осталась дочь и 6-летний внук.

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