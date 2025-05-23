В Киеве попрощались с военным и ведущим Максимом Нелипой: фото, видео

Максим Нелипа

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В Киеве похоронили военного и шоумена Максима Нелипу. Он погиб в бою 12 мая. Друзья и родные говорят: Максим — это человек, который всегда готов был пожертвовать собой ради других.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Елены Лоскун.

Сегодня Киев попрощался с военным и ведущим Максимом Нелипой. Он погиб в бою за Украину 12 мая. Прощание состоялось в доме культуры столичного КПИ. Именно здесь, в стенах политеха, учился Максим. И именно здесь впервые сыграл в КВН. Далее — было телевидение. «Проиграй миллион», лотерея «Кто там», «Народная звезда».

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Прощание с Максимом Нелипой / © ТСН

Его звали быть ведущим в проекты, которые благодаря его юмору и харизме сразу же становились рейтинговыми. Он не боялся учиться новому, и с радостью согласился принять участие в шоу «Танцы со звездами». Хореограф Алена Шоптенко, которая вместе с ним в 2007 году покоряла паркет, вспоминает: Максим никогда не жаловался, работал день и ночь.

Юмористические шоу, роли в кино — Максим Нелипа мечтал сделать еще так много. Был публичным, но с непубличной жизнью. Уже после гибели — стало известно широкой общественности, что Максим работал по специальности — был инженером-программистом в Чернобыльской зоне. А как только Россия вторглась в Украину сразу взял в руки оружие — сначала в составе теробороны защищал Киев. А дальше — вступил в ряды ВСУ, в силы беспилотных систем.

Родной брат — Андрей вспоминает: для Максима вообще не стоял вопрос, идти ли в армию. Потому что знал наверняка: это — его путь. Но жизнь Максима оборвалась — неожиданно для всех. Его товарищ, шоумен Анатолий Анатолич говорит: не может поверить в это поверить до сих пор. Потому что разве может такого светлого и веселого человека — вдруг не стать?

С Максимом прощаются, в последний раз дарят охапки цветов. Их запах расходится по прохладному залу. А дальше — все снова становятся на колени. Перед героем. Поют гимн и выкрикивают: «Слава». А дальше — провожают под аплодисменты. Как когда-то — на концертах.

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Прощание с Максимом Нелипой / © ТСН

Похоронили старшего лейтенанта Максима Нелипу на Байковом кладбище. Ему было 48.

Напомним, брат Максима Нелипы рассекретил его место службы и чем он занимался перед гибелью на фронте

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