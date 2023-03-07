В Киеве попрощались сразу с четырьмя авторами "бавовны": что известно о смерти украинских диверсантов

Погибших собратьев в центре столицы встретили много людей на одном колене, их похоронили на Байковом кладбище.

В столице простились с бойцами, погибшими на Рождество на Брянщине — "Святоша", "Тарасий", "Непийпиво" и "Аполон". Отчаяния, патриоты вместе проходили боевой путь и погибли тоже вместе, говорится в ТСН.

Юрий Горовец, на псевдо "Святоша", 34 года

Максим Михайлов, на псевдо "Непейпиво", 32 года

Тарас Карпюк на псевдо "Тарасей", 38 лет

Богдан Лягов на псевдо "Аполлон", 19 лет

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Воевали весело, даже о смерти говорили со смехом. ""Непийпиво" еще лет 5 назад ездил на Кубань поднимать желто-голубой флаг, сидел там в тюрьме. "Святоша" с 14 года воевал, был в Иловайске. "Непийпиво" был в Иловайске, "Тарасий" из котла, прошел трудный путь, на Майдане был ранен, был ранен во время боев. "Аполлон" — молодой человек, который пришел в подразделение, он все время тренировался и просил, чтобы его пустили на боевой выход", — рассказывает побратим о бойцах.

Они делали то, что мы называем "бавовна" — то есть неожиданные взрывы на вражеской территории. Они погибли как диверсионная группа на Брянщине, на Рождество. Какую же задачу выполняли на тот раз доподлинно неизвестно, историю их гибели рассказали в стихотворении:

І якось взимку, у різдвяну ніч,

Через кордон із торбою тротилу

Пройшли вони і тут їх і накрило.

Смерть дожене усіх — звичайна річ.

Відмовилися здатися. Був бій.

Все в них було так дивовижно просто.

До велетнів небаченого зросту

Вони зростають в пам`яті моїй.

Именно они делали "хлопок": в Киеве попрощались сразу с четырьмя героями

Тела погибших удалось вернуть в Украину несколько недель назад. Как погибли казаки покажет экспертиза, результаты которой будут через несколько месяцев. "Скорее всего, они попали на мину, взорвались, после чего их боялись подойти, достреливали из автоматов", — рассказывают побратимы.

Погибших в центре столицы встретили много людей на одном колене, их похоронили на Байковом кладбище.

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