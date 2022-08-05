В Киеве попрощаются с супругами Вадатурских: чем запомнился бизнесмен и автор амбициозных проектов

Известный бизнесмен и владелец компании "Нибулон" погиб вместе с супругой Раисой от российской ракеты, прилетевшей в их дом в Николаеве. Целенаправленное убийство россиянами – это основная версия следствия.

Вадатурский занимал 24 место в украинском списке Forbes, был в санкционных списках России. Он разрабатывал экспортный зерновой маршрут в обход кафиров и отказался уехать из родного Николаева. О человеке очень амбициозных идей — в сюжете ТСН.

"Дать новый толчок, новое движение, новую жизнь" – это были правила Вадатурского, правила мира, который он строил сам. Ему было 74 года. Он сын колхозника, миллионер, директор компании "Нибулон", аграрий, зернотрейдер и автор амбициозного логистического проекта, именно он придумал, как не только вырастить зерно, но и как можно быстрее доставлять в порты собственными судами.

Если вы хоть раз были в Николаеве, то точно видели огромные блистательные бочки зерновых терминалов и могли обратить внимание на ракеты с подводными крыльями и новые баржи. Вадатурский выбрал пять наиболее перспективных зерновых регионов и построил там 20 терминалов для перегрузки зерновых. Его компания экспортировала 10% всего украинского зерна – это до пяти миллионов тонн в год.

Бизнесу Вадатурского уже более 30 лет. Он умел каждый вложенный в бизнес доллар умножить на пять. "Купил свои собственные грузовики, построил портовый терминал. Когда стало известно, что портовый терминал не решает, он построил более 20 элеваторов, новых элеваторов. Есть компании, в которых больше элеваторов, но чтобы построить самому, то никто", — говорит президент Украинской. зерновой ассоциации Николай Горбачев.

Один из его логистических проектов знала едва ли не вся страна — баржа с арбузами, которая плыла от Херсона до Киевщины.

Арбузы возили водой и раньше, но затем водный транспорт пришел в упадок, реки обмелели. Первый полосатый рейс с 250 тоннами арбузов длился пять дней. За это время у него даже появился свой Twitter. Оказалось, что доставка арбузов на Вадатурской барже сокращает расходы на доставку на четверть. Машины при этом не разбивают дороги, реки работают, а полосатые ягоды хоть и плывут пять дней, но не портятся. "Речные перевозки стимулируют, чтобы автомобильного транспорта на дорогах было меньше", — говорил Вадатурский.

Также он разработал кратчайший маршрут на ныне оккупированную Кинбурнскую косу. "Нибулон-экспресс" довозил туристов до живописных пейзажей за 40 минут на лодках на подводных крыльях. К слову, такие были только у Вадатурского. Он купил четыре ракеты в Нидерландах. Это был быстрый путь, но убыточный проект, потому что только за первый сезон компания насчитала 7,5 миллиона гривен убытков. Впрочем, от этого водного экспресса не отказывались, потому что это была мечта Вадатурского.

В планах Вадатурского было построить суда, которые смогут возить пассажиров не только по рекам, но и по морю, не только по Украине, но и за границу. "Мы планировали построить катамараны — более высокий уровень от ракет. Гораздо большая зона перевозки. Можно было бы организовать Одесса-Стамбул, Варна, а также по Днепру", — говорил сам Вадатурский.

Журнал о самых богатых людях окрестил Алексея Вадатаурского адмиралом Днепра. Его состояние оценили в 450 миллионов. Тогда отдали алмиралу 24 место среди самых богатых. Интересно, что миллионером Вадатурский стал раньше, чем в Украине появился журнал "Forbes". "У него был самый большой речной флот судов в Украине. Вообще-то, наверное, не правильно считать аграрием. Он больше экспортер и транспортник. Он единственный, кто строил в Украине суда от нуля и до конца", — рассказала редактор "Forbes Украина" Екатерина Шаповал.

Коллеги Вадатурского объясняют: как он мог уехать из родного Николаева, когда в стране жатва, когда зерно было в портах, потому что даже в войне он видел возможности и новые проекты. "Он решил построить новый терминал на Дунае. Он не мог покинуть людей, коллектив. Он решил, что сможет построить новый путь даже в столь трудные времена. Поэтому ему нужно было быть в Николаеве", — вспоминает Николай Горбачев.

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В ночь на 31 июля Николаев подвергся очередным, но самым мощным обстрелам России. Тогда по городу ударили около 4 десятков ракет. Тогда в соцсети появилось видео одного из разбитых домов, а также сообщения о гибели пожилых пар. Впоследствии стало известно, что это были Алексей и Вадатурские Раиса.

Случайно ли вражеская ракета попала именно в этот дом? Это военное преступление России можно смело относить к перечню тех, которые мы называем "хлебными". Оккупантам недостаточно жечь и минировать поля; недостаточно только бить по портам и зерновым терминалам, чтобы зерно выгорало тоннами; мало помешать сначала посевной кампании, а затем и жатве; маловато воровать зерно. Они ударили в один из центров принятия зерновых решений. Ведь Алексей Вадатурский был одним из тех, кто умел отлаживать логистические схемы, чтобы кормить зерном мир.

Бизнесмен серьезно поддерживал деньгами защитников Николаева, а потому находился в санкционных списках России. Более того — зерно из его терминалов, попавших в оккупацию российских боевиков, интересовало в первую очередь.

Идеи Вадатурского многим казались слишком амбициозными, а кому-то даже безумными. Впрочем, он умел воплощать их в жизнь.