В Киеве после атаки РФ воронку около пятиэтажки затопило кипятком: что рассказала жительница

Атака на Киев 7 ноября / © ТСН

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В Соломенском районе Киева вследствие ночной российской атаки был поврежден пятиэтажный жилой дом. Рядом с ним образовалась воронка, которую залило кипятком. На момент удара дом уже был подключен к теплоснабжению.

Местная жительница рассказала журналистам ТСН, что проснулась от мощного взрыва. По её словам, удар был настолько сильным, что задрожал весь дом, а в квартире выбило балконную дверь.

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«Ночью мы проснулись от того, что наш дом содрогнулся. Прогремел такой страшный взрыв, и дом содрогнулся. Окна приоткрылись, у меня выбило балконные двери», — рассказала женщина.

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После нападения в квартире стало очень холодно. Жительница отметила, что в доме отключили воду и газ.

По словам женщины, после первого взрыва раздались ещё взрывы. О том, что произошло, она узнала, в частности, после разговора с соседкой с пятого этажа.

По данным ГСЧС, в этом доме погибших нет. Местная жительница также сообщила, что, по словам соседей, в квартире, которая получила значительные повреждения, на момент атаки никого не было.

Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что в ночь на 7 ноября в результате российской атаки на Киев пострадали шесть человек, среди них — ребенок. В Соломенском районе повреждены жилые дома и здание на территории детского сада.

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