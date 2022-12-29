В Киеве после массированной ракетной атаки неизвестные запустили салют (видео)

Кому-то было очень весело в Дарницком районе столицы.

В Дарницком районе Киева неизвестные запустили салют. И это после массированных ракетных обстрелов 29 декабря.

В полиции Киева нам рассказали, что им поступило несколько вызовов граждан.

"Полицейские уехали на место, но злоумышленников там не обнаружили", — рассказали сайту ТСН.ua в полиции Киева.

Можно себе представить, что будет в городе на Новый год, когда злоумышленники начнут запускать фейерверки.

В полиции напоминают о запрете на использование пиротехнических изделий во время действия военного положения.

"Нарушителям, которые будут игнорировать ограничения, может угрожать как административная, так и уголовная ответственность. Полицейские вместе с другими профильными службами проверяют соблюдение законодательства по реализации пиротехники на рынках и в рознично-торговых сетях. Решение касается как физических, так и юридических лиц, в частности субъектов хозяйствования, осуществляющих свою деятельность в сфере ресторанного хозяйства, общественного питания, развлекательных заведений и т.д.", — говорится в сообщении.

Статьи, предусматривающие наказание за реализацию или использование пиротехнических средств в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Украины:

ст. 164 КУоАП – нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности;

ст. 173 КУоАП – мелкое хулиганство;

ст. 182 КУоАП – нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов по защите населения от вредного воздействия шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах;

195-6 КУоАП – нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств;

296 УКУ – хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом.

Напомним, в Киеве 29 декабря во время воздушной тревоги сработало ПВО, но обломки сбитой ракеты повредили частное здание в Дарницком районе.

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