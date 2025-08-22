В Киеве посреди домов прогремел взрыв: что известно

Задержание подозреваемого / © Полиция Киева

В Киеве прогремел взрыв посреди жилых домов. Инцидент произошел на столичной Оболони.

В полиции Киева рассказали детали происшествия. Там подтверждают, что информация о взрыве на Оболони поступила по линии 102.

«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняли, что мужчина 1980 года рождения находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил свето-шумовую учебную гранату посреди жилых домов. По факту происшествия открыто уголовное производство по части 4 статьи 296, а мужчина задержан в порядке статьи 208», — рассказали ТСН.ua в полиции Киева.

В полиции добавляют, что в результате взрыва гранты пострадавших среди людей нет.

Свои действия мужчина объяснить не смог, потому что был нетрезв. Ведется следствие. Правоохранители устанавливают откуда у мужчины появилась учебная граната и зачем он ее взорвал.

