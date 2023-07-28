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В Киеве посреди дороги провалился асфальт и образовалась огромная яма: появились фото

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
1354
Время на прочтение
1 мин
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© ТСН.ua
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Причина провала – прорыв сети водоканала.

В Киеве посреди дороги провалился асфальт и образовалась огромная яма. Событие произошло 28 июля в Святошинском районе столицы по улице Ушакова, 20.

Об этом ТСН.ua сообщили водители, ставшие свидетелями проваливания асфальта.

Водители говорят, что радиус образовавшейся ямы — 2,5-3 метра, глубина – более 2 метров.

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Причина провала – прорыв сети водоканала.

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Местные жители самостоятельно огородили место провала.

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Люди говорят, что вода прорывала асфальт в течение двух суток.

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В Киеве огромное дерево упало сразу на четыре автомобиля. Событие также произошло в Святошинском районе.

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Дата публикации
Просмотры
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