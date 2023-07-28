В Киеве посреди дороги провалился асфальт и образовалась огромная яма: появились фото

В Киеве посреди дороги провалился асфальт и образовалась огромная яма. Событие произошло 28 июля в Святошинском районе столицы по улице Ушакова, 20.

Об этом ТСН.ua сообщили водители, ставшие свидетелями проваливания асфальта.

Водители говорят, что радиус образовавшейся ямы — 2,5-3 метра, глубина – более 2 метров.

Причина провала – прорыв сети водоканала.

Местные жители самостоятельно огородили место провала.

Фото: ТСН.ua

Люди говорят, что вода прорывала асфальт в течение двух суток.

В Киеве огромное дерево упало сразу на четыре автомобиля. Событие также произошло в Святошинском районе.

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