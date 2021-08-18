В Киеве посреди улицы застрелили мужчину, которого разыскивала полиция: подробности

В Киеве посреди улицы застрелили мужчину, которого разыскивала полиция: подробности

По предварительной информации, убитый — гражданин Грузии.

Выстрел в голову средь бела дня. В Киеве неизвестный убил прохожего и скрылся. Введен план "Сирена" — копы ищут нападающего.

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Об этом 18 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Все произошло в спальном районе Киева: мужчину сначала избили, а потом застрелили. Свидетели говорят, что услышали звуки похожи на выстрел. Когда подошли на место — мужчина уже лежал на земле с ранениями головы и туловища. Впрочем, он был еще жив. Прохожие сразу вызвали полицию и "скорую". Медики ехали более 20 минут. И спасти мужчину не успели.

Новости Украины: в Киеве неизвестный убил прохожего и скрылся - копы ищут нападающего

Местные утверждают, что погибший — нездешний. Ведь все произошло неподалеку частного сектора, где люди хорошо друг друга знают. По предварительной информации, убитый — гражданин Грузии. А правоохранители даже разыскивали его за совершение хулиганских действий.

"Сотрудники полиции продолжают работать на месте и собирать информацию, которая поможет установить обстоятельства и лиц, причастных к преступлению. Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Днепровского управления полиции. Продолжается проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация события", — сообщили в полиции.

Напомним, прокуратура открыла дело по полицейских Чернигова, которые застрелили мужчину во время вызова.

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