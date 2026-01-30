В Киеве посреди улицы замерзает женщина с верной собакой: как ее пытаются спасти

Собака Боба

Киев в ожидании морозов до 27 градусов, которые по прогнозам охватят город уже с понедельника. Неравнодушные киевляне бьют тревогу: город должен позаботиться о бездомных и животных, которые в этот холод могут остаться на улице и просто замерзать.

Жизнь под балконом на Радужной

Об истории Натальи и ее собаки Бобы ТСН.ua рассказали волонтеры, которые помогают животным. Сначала в Сети писали, что возле одного из домов в Днепровском районе прямо на улице живет женщина с собакой, и состояние здоровья женщины очень плохое. Женщина несколько лет живет на улице и столько же возле нее ее девочка — собака Боба.

«Наталья, которой на вид 60-65 лет, живет под балконом многоэтажки на улице Радужной. И как оказалось, со здоровьем женщины не все так плохо, как сначала рассказали люди. Женщина разговаривала, лежала и сидела полулежа на матрасе. Рядом с ней ее друг — собака Боба. Женщина говорит, что в принципе, чувствует себя нормально, но видно, что у нее отмороженные щеки, имеют синий цвет. Грядет значительное похолодание, особенно холодными будут ночи, до минус 23 градусов. Женщину и собаку нужно куда-то пристроить, потому что они могут не пережить таких сильных морозов на улице», — рассказывает ТСН.ua Александра Газиева, волонтер, которая заботится о животных.

Собака Боба

Неразлучная пара: почему Наталья отказывается от помощи

Проблема в том, что Наталья и Боба — неразлучны. Куда идет женщина, туда и шагает ее собака. Если где-то на районе увидите Бобу, то это означает, что где-то рядом есть Наталья. Последняя категорически отказывается переехать в теплое место без своей собаки.

«Она говорит, что без своей собаки никуда не пойдет. Мол, уже будет как будет во время мороза. А собака у нее немаленькая, и с животным ее могут не впустить в теплое место, даже в подъезд. Честно говоря, если бы у меня не было дома много котов, я бы впустили Наталью с собакой к себе домой на эти холодные четыре дня. Но не известно, как поведут себя коты и собака. Ищу варианты для Натальи, оставаться на улице ей нельзя, как и животному», — отмечает Александра.

Волонтер говорит, что даже звонила в Днепровскую РГА. Там ей объяснили, что с собакой женщину могут не пустить в пункт обогрева, мол, надо обходить пункты и расспрашивать руководителей.

Поиск теплых мест и палатки ГСЧС

«Проблема в том, что Наталье трудно передвигаться. Поэтому ей нужно место где-то рядом с Радужной. Это может быть обычный подъезд или какая-то теплая кладовка, где женщина с собакой сможет пересидеть морозы. Если же для нее станет приютом какой-то из пунктов обогрева, то нужно, чтобы он работал круглосуточно», — говорит волонтер.

В ГСЧС Киева говорят, что на Троещине установлены две палатки, в которых могут ночевать люди, но вопрос в том, насколько большая собака безопасна для окружающих.

«В палатки заходят и люди с животными, поэтому такая ночевка возможна, и там женщине не откажут, но палатки находятся на Троещине. Они расположены на улице Лаврухина, 11 и Беретти, 7», — сообщили в столичной ГСЧС.

Призыв о помощи: как спасти Наталью и Бобу

По словам волонтера, Наталью и ее собаку нужно срочно спасти от сильных морозов. Если кто-то из жителей улицы Радужной (или ближайших улиц) может приютить женщину и ее животное у себя или в любом теплом помещении на четыре холодные ночи, просим откликнуться.

Связаться с Александрой можно по номеру: 097 884 32 31

