В Киеве посреди зимы зацвела сирень: в чем причина аномалии

В Киеве на Позняках в январе зацвела сирень. Пользователи Сети удивляются такой природной аномалии среди зимы, а некоторые даже говорят, что это тревожный знак от вселенной.

ТСН.ua поинтересовался у эколога, с чем связано такое удивительное цветение растения среди зимы.

Что послужило причиной для такой аномалии

Эколог Александр Соколенко говорит, что цветение сирени в январе, это не совсем типичное явление для этого растения.

Специалист отмечает, что причина цветения сирени в январе вызвана тем, что в прошлом году с августа по октябрь в Киеве царила существенная засуха. Она повлияла на циклы развития растений, в частности на кустовые, такие как сирень.

"Проблема в том, что растения не получали достаточного количество влаги и вегетативные процессы в них приостановились. После выпадения обильных дождей, а произошло это в середине октября, в Сети было много фото, как цветет сирень в разных районах Киева, как будто пришла весна. Длительный период засухи растения спутали с периодом зимнего покоя, а осеннюю влагу и тепло восприняли, как наступление весны. С осенними дождями началась активная вегетация растений, в частности на отдельных сортах сирени. Люди видели, что появляются молодые побеги и любовались цветением", - рассказывает ТСН.ua эколог Александр Соколенко.

Почему сирень цветет в январе

С наступлением холодов все эти процессы приостановились, но, как отмечает эксперт, не остановились окончательно.

"Сейчас в столице фиксируется аномально теплая зима. Мы уже привыкли, что из-за климатических изменений становится все теплее и теплее. В Киеве зима по температурным показателям держится примерно, как в западной Германии или на севере Италии. Соответственно земля в Киеве не промерзла, периодически фиксируются периоды высоких температур 7-10 градусов тепла. Соответственно, та сирень, которая начала вегетацию в середине осени, воспринимает эту погоду, как продолжение весны. Поэтому при первой возможности эти растения начинают цвести, потому что сформировались для этого еще осенью", - объясняет Александр Соколенко.

Есть ли угроза от сильных морозов?

Он добавляет, что пока будет продолжаться аномально теплая погода, будут случаи, когда люди будут замечать молодые побеги с цветами на сирени или на других кустах или деревьях, которые рано цветут. Эколог подчеркивает, что такое цветение опасно для растений, в том случае, если после периодов теплой погоды, температура существенно снизится.

"Морозы в 3-4 градуса, которые сейчас держатся в Киеве, для растений не страшны, они им не вредят. Потому что кустовые растения за годы существования к ним уже приспособились во время цветения весной. Они научились защищаться от легких заморозков. Но если температура снизится до 10 градусов мороза и больше, то это может уничтожить молодые побеги и даже само растение", - отмечает эколог.

Зацветет не только сирень

Александр Соколенко добавляет, что в Киеве при такой погоде может цвести не только сирень, но и определенные сорта яблонь, вишни, абрикосов. Изредка, но случается, что они тоже зацветают в холодное время года, а в период резкого похолодания могут погибнуть.

"Пока по прогнозам синоптиков перспектив для наступления морозов не наблюдается на ближайшие две недели. Придут ли они в конце января или в феврале - увидим. Но чем дальше такая ситуация продолжается, тем меньше надежд на то, что зима в этом году вообще будет", - заключает эколог.

Напомним, в Киеве в ресторане отказались обслуживать военного в форме.

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