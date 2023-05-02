В Киеве поступают сообщения о массовом минировании учебных заведений: что известно

Детей и учителей эвакуировали, идет проверка помещений и близлежащих территорий.

В Киеве поступают сообщения о массовом минировании учебных заведений.

Как рассказали ТСН.ua в полиции Киева, речь идет о шести столичных школах, которые "заминировали" неизвестные.

"Детей и учителей эвакуировали. Сейчас идет проверка помещений и прилегающих территорий", — сообщили нам в столичной полиции.

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Пользователи Сети, в частности, сообщили о заминировании школы №108, специалисты уже на месте. После тщательной проверки детей снова запускают в классы.

Напомним, в ТРЦ ХИТ Mall в урне для мусора нашли гранату РГД-5.

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