В Киеве поступают сообщения о массовом минировании учебных заведений: что известно

Детей и учителей эвакуировали, идет проверка помещений и близлежащих территорий.
В Киеве поступают сообщения о массовом минировании учебных заведений.
Как рассказали ТСН.ua в полиции Киева, речь идет о шести столичных школах, которые "заминировали" неизвестные.
"Детей и учителей эвакуировали. Сейчас идет проверка помещений и прилегающих территорий", — сообщили нам в столичной полиции.
Пользователи Сети, в частности, сообщили о заминировании школы №108, специалисты уже на месте. После тщательной проверки детей снова запускают в классы.
Напомним, в ТРЦ ХИТ Mall в урне для мусора нашли гранату РГД-5.
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