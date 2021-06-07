В Киеве потолок квартиры обвалилась на голову ее владелицы из-за соседского ремонта

Бетонная глыба нанесла ранения женщине.

В центре Киева на улице Саксаганского в историческом здании, которому 120 лет, обвалился потолок. Жительница квартиры, в которой это произошло, получила травмы головы.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

По предварительным данным, обвал вызвал ремонт в квартире этажом выше. Муж пострадавшей рассказывает, что именно лег отдохнуть, как вдруг услышал грохот в квартире сверху, в какой именно проводятся ремонтные работы. И через некоторое время увидел, что на потолке образуются мелкие трещинки. В это время зашла в комнату его жена и он показал на потолок, только женщина подняла голову, огромный кусок бетонной штукатурки посыпался с 4-метровой высоты.

Мужчина успел отскочить, женщина не сориентировалась и глыба ударила ее. Сейчас 71-летняя женщина в больнице, пока о ее состоянии не сообщается.

Сосед сверху, который проводит работы, прислал к пострадавшим юриста, который заверил, что в случае признания, что потолок обвалился именно из-за их ремонта, компенсируют все затраты.

Новости Украины: в центре Киева в 120-летнем доме упал потолок, жительница получила травмы головы

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