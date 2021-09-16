В Киеве появилась скульптура кита из мусора: как ее создавали

В Киеве появилась скульптура кита из мусора: как ее создавали

Этот 12-метровый кит — самая большая в Украине интерактивная скульптура

Кит из мусора: в столице установили скульптуру из переработанного пластика, которая будет изображать экологическое состояние города. Делать это меняя цвета подсветки, именно так будут показывать качество воздуха в городе, количество осадков времени года и даже уровень приливов.

Как создавали первого в Украине экологического кита, — говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Этот 12-метровый кит — самая большая в Украине интерактивная скульптура. А это тоже она, только год назад — правда, в этих килограммах мусора пока ее узнать трудно.

Для уборки выходили семь раз, а еще забрали уже отсортированный мусор из 25 школ. Часть собранного мусора пошла на вторичные переделки, а крышечки стали пластинами для "кита".

Сначала киевский кит весил две тонны, сейчас его уменьшили втрое. Пластиковых треугольников, которые стали «кожей» — 700, и каждый из них разного размера:

Еще две недели непрерывной работы, и вот он — самая большая в Украине скульптура из переработанного мусора.

Также читайте Парк современной скульптуры под Львовом: как добраться и что интересного можно увидеть

Киевский кит особый не только строением из переработанного пластика, но и подсветкой. Ее цвет будет меняться в зависимости от времени года, количества осадков и качества воздуха, сейчас немного плохо видно, потому что день, но кит светится синим, это означает, что столичный воздух в норме. Как только этот показатель изменится — подсветка становиться желтой, а в критических случаях красной. Она подключена к специальной экосистемы, которая все эти показатели мониторит.

Обошелся кит в два миллиона гривен, а инициативой уже заинтересовались в других городах Украины и соседней Польше.

Читайте также:

В Киеве открыли новую минискульптуру гривны, которую советуют потереть для богатства

которую советуют потереть для богатства В Великобритании установили необычную скульптуру с председателями лидеров Большой семерки

Новости Украины: в столице установили скульптуру кита, изображавшую экологическое состояние города

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку