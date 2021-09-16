В Киеве появилась скульптура кита из мусора: как ее создавали

Этот 12-метровый кит — самая большая в Украине интерактивная скульптура
Кит из мусора: в столице установили скульптуру из переработанного пластика, которая будет изображать экологическое состояние города. Делать это меняя цвета подсветки, именно так будут показывать качество воздуха в городе, количество осадков времени года и даже уровень приливов.
Как создавали первого в Украине экологического кита, — говорилось в сюжете ТСН.19:30.
Этот 12-метровый кит — самая большая в Украине интерактивная скульптура. А это тоже она, только год назад — правда, в этих килограммах мусора пока ее узнать трудно.
Для уборки выходили семь раз, а еще забрали уже отсортированный мусор из 25 школ. Часть собранного мусора пошла на вторичные переделки, а крышечки стали пластинами для "кита".
Сначала киевский кит весил две тонны, сейчас его уменьшили втрое. Пластиковых треугольников, которые стали «кожей» — 700, и каждый из них разного размера:
Еще две недели непрерывной работы, и вот он — самая большая в Украине скульптура из переработанного мусора.
Киевский кит особый не только строением из переработанного пластика, но и подсветкой. Ее цвет будет меняться в зависимости от времени года, количества осадков и качества воздуха, сейчас немного плохо видно, потому что день, но кит светится синим, это означает, что столичный воздух в норме. Как только этот показатель изменится — подсветка становиться желтой, а в критических случаях красной. Она подключена к специальной экосистемы, которая все эти показатели мониторит.
Обошелся кит в два миллиона гривен, а инициативой уже заинтересовались в других городах Украины и соседней Польше.
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