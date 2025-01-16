В Киеве пожилая женщина покончила с собой: что стало причиной

В полиции говорят, что женщина болела и раньше выражала намерение покончить жизнь самоубийством.
В Киеве пожилая женщина покончила с собой.
Об этом ТСН.ua рассказали в полиции Киева и назвали предварительную причину.
"По предварительной информации пенсионерка, 1947 года рождения, совершила самоубийство по улице Оноре де Бальзака. При жизни болела и выражала намерения покончить жизнь самоубийством", — говорят в полиции.
Правоохранители отметили, что предварительно признаков насильственной смерти не обнаружили.
Ранее стало известно, что начальник группы персонала майор Андрей В. в Киеве пытался совершить самоубийство. Правоохранители отметили, что он пытался лишить себя жизни путем выстрела в лобную часть головы из табельного огнестрельного оружия – пистолета Макарова. Известно, что военный был привлечен к мобилизационным процессам.
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