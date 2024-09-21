В Киеве продали гостиницу "Украина": кто ее купил и на каких условиях

На этой неделе на аукционе продали отель "Украина". Она стоит в центре столицы и возвышается прямо над Майданом Независимости. Торги впервые проходили онлайн в системе "Прозоро". Конечная стоимость выросла почти в два с половиной раза и составляет более двух с половиной миллиардов гривен. Окончательно государственный отель станет частным, когда покупатель внесет всю стоимость, на это есть месяц.

Кто купил отель "Украина", что еще в очереди на большую приватизацию - в сюжете корреспондента ТСН Инны Боднар.

В гостинице "Украина" все работает и ухоженное, хотя ремонта не видело несколько лет. Он построен в стиле "сталинского ампира", в советские времена назывался "Москва". Название изменили - в 2001 году на 10 год украинской Независимости. Здание 11 этажей высотой, три этажа глубиной, под землей же укрытие. Отель - четырехзвездочный. Еще имеет конференц-залы, собственную парковую и насчитывает 363 номера.

Гостиница "Украина"

Номер "стандарт" здесь стоит чуть больше 2 тысяч гривен в сутки. В лучшие времена нанять здесь номер было сложно. В настоящее время гостиница заполнена на 15-20 процентов. А порядок обеспечивают 130 местных работников.

Гостиница "Украина"

Отель "Украина" продали на аукционе онлайн. Это первый объект, который продается в рамках большой приватизации с начала полномасштабной войны.

Большая приватизация - это продажа объектов, цена активов которых превышает 250 млн гривен. На период действия военного положения проведение аукционов большой приватизации было запрещено. Но депутаты внесли изменения в законодательство и разморозили большую приватизацию.

Как продается гостиница "Украина" с большого экрана следили и в фонде Госимущества. Ждать результатов пришлось не долго. Потому что из трех участников, один предложил стоимость в два с половиной раза больше стартовой и этой ставки никто не повысил.

Гостиница "Украина" продана за 2 млрд 512 млн гривен.

"Когда у нас идет война так или иначе, это рискованно, потому что имущество может быть разрушено. Но мы должны понимать, если вы верите в Украину, верите в победу на том или ином этапе, то отель "Украина" или отель "Казацкий", другого такого места нет и не будет", - говорит Андрей Журжий, эксперт по инвестициям.

Победителем торгов стало ООО "Ола Файн" бизнесмена Максима Криппы. В сети есть только вот это его фото. Известно, что этот Криппа в прошлом году купил бизнес-центр "Парус". А в начале 2022 года стал официальным владельцем украинской киберспортивной команды NAVI, которая до этого купила отель "Днепр". В фонде госимущества к предпринимателю, скупающему недвижимость, претензий нет, потому что все продается через "Прозоро".

Максим Криппа

"Вы понимаете, вопрос в том, что дает система "Прозорро". Она дает абсолютно независимость участников. Никто не знает, кто будет участвовать, никто не знает, какую предложили стартовую стоимость. Система дает гарантии конфиденциальности для участников", — говорит Игорь Тимошенко, заместитель председателя Фонда государственного имущества

Победитель аукциона владельцем гостиницы "Украина" станет, если в течение месяца оплатит стоимость, которую заявил во время торгов. Есть у него и обязательства – погасить долги гостиницы по зарплате, а это почти 4 миллиона гривен, просроченных кредитах – 21 миллион. На это дается полгода.

"План Фонда, который должен выполнить фонд государственного поступления от приватизации, — это 4 миллиарда гривен", — говорит Игорь Тимошенко, заместитель председателя Фонда государственного имущества

Следующий лот крупной приватизации – объединенная горно-химическая компания. Это один из крупнейших в мире добытчиков титансодержащего сырья. Имеет большие карьеры в Днепропетровской и Житомирской областях. Стартовая цена на этот лот – четыре миллиарда гривен. Торги намечены на 9 октября.

До конца года в планах выставить на продажу и подсанкционный завод "Аэрок". Это один из самых крупных производителей газобетонных изделий в Украине. Им владел русский олигарх Молчанов. Денежные средства по продаже национализированного актива пойдут в Фонд восстановления страны.

Государственный отель «Украина» на Майдане в центре Киева продали! Кто новый владелец?

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