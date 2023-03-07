В Киеве продают букет цветов по цене квартиры: фото

Несмотря на дискуссии вокруг 8 марта, уже сегодня, 7 марта, у цветочных лавок наблюдалось оживление. К примеру, в Киеве продавцы тюльпанов в течение дня предлагали свой товар по цене от 33 грн. до 70 грн. за один цветок, не исключая того, что завтра утром цены будут несколько выше.

Однако самый дорогой букет, который можно увидеть на Бессарабском рынке, продавец предлагал за 15 тыс. грн. Как увидел журналист ТСН.ua, букет насчитывал более двух десятков цветов, преимущественно – роз. Композиция оформлена в бело-розовых тонах. По словам продавца, у него и букеты по более низким ценам – по 7500, 8500 и 12 тыс. грн.

Как оказалось, этот букет – совсем не самый дорогой из тех, что предлагается в столице.

Фото: ТСН.ua

На одном из профильных сайтов продавцы цветов предлагают купить одним букетом сразу 3500 белых роз за 430 тыс. грн. В качестве бонуса предлагают покупателю бесплатную доставку.

В пересчете на валюту эта сумма равняется 11 тыс. долларов США. По такой же цене, как оказалось, на профильном сайте предлагают купить смарт-квартиру в центре Борисполя Киевской области.

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