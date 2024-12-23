В Киеве продают старинный особняк, чтобы снести: возможен ли выкуп ради спасения

В Киеве выставили на продажу усадьбу Котунского, расположенную на улице Якубенковский, 6 (старое название Тропинина, 6). Особняк на Татарке хотят продать за 380 тысяч долларов. Автор объявления утверждает, что здание можно снести и построить на его месте другой объект, например – частную клинику, бутик-гостиницу, частную школу или спортивный клуб.

История одного дома

Нахваливая объект продажи авторы объявлений отмечают, что общая площадь дома - 460 «квадратов» - есть где разгуляться, сооружение имеет два этажа и мансарду, всего 6 комнат. Дом оборудован газовым отоплением, подключен к электроснабжению и водоотводу.

В собственность входит и участок площадью 1400 квадратных метров. Интересно, что старинный дом ранее принадлежал заводу "Укркабель", который разместил в нем коммунальные квартиры для своих работников. Со временем людей отселили, а дом несколько раз за последние пять лет выставляли на продажу. Его даже хотели продать за 600 тысяч долларов, однако желающих не нашлось. Похоже, это очередная попытка продать исторический дом, который с годами начал приходить в упадок. Кстати, когда-то особняк принадлежал местному священнику Казимиру Котунскому, священнику церкви Святого Феодора на Лукьяновке, которая до наших дней не уцелела, ее еще называли «вторым киевским Иерусалимом», потому что именно в этом доме была воссоздана копия Пещеры Гроба Господня.

Объявления о продаже усадьбы. Скриншот с сайта ОЛХ.

Имеет ли особняк охранный статус?

ТСН.ua выяснял, имеет ли дом охранный статус и может ли город уберечь его от разрушения, например, выкупив у владельца. В Департаменте охраны культурного наследия КГГА нам сообщили, что особняк на ул. Якубенковской, 6 (бывшая ул. Тропинина, 6) приказом Министерства культуры и туризма Украины от 15.04.2008 № 424/1/16-08 занесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, как памятник архитектуры и градостроительства местного значения, охранный № 484-Кв. И подчеркивают, что правовые, организационные, социальные и экономические отношения в сфере охраны культурного наследия, с целью его сохранения, использования объектов культурного наследия в общественной жизни, защиты традиционного характера среды в интересах нынешнего и будущих поколений регулируются нормами Закона Украины "Об охране культурного наследия" (далее - Закон).

Кто владелец исторического дома и каковы его обязанности

"В соответствии со статьей 22 Закона памятники, их части, связанное с ними движимое и недвижимое имущество запрещается сносить, изменять, заменять, перемещать (переносить) на другие места. Владельцем указанного объекта культурного наследия - ООО "КИЕВГРАД ИНВЕСТ" заключен с Департаментом охранный договор, в соответствии с положениями которого владелец обязан содержать памятник в надлежащем состоянии, своевременно проводить ремонтно-реставрационные работы с целью сохранения памятника", - сообщил в ответе на запрос ТСН.ua Владимир Басалыга, исполняющий обязанности директора Департамента охраны культурного наследия КГГА.

Он добавляет, что по результатам неоднократных контрольных мероприятий Департаментом направлено владельцу предписание с соответствующими памятникоохранными требованиями, в частности о проведении неотложных противоаварийных и реставрационных работ на указанном памятнике.

Что делает город и возможен ли выкуп

"В случае невыполнения требований предписания Департаментом будут приняты меры соответствующего реагирования предусмотренные статьями 44, 45 Закона. Также информируем, что статьей 21 Закона задекларирована возможность принудительного отчуждения или выкупа памятников. Однако, частью четвертой указанной статьи предусмотрено, что выкупленная в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины памятник переходит в собственность государства", - отмечает Владимир Басалыга.

Однако, подчеркивает, что на сегодня отсутствует нормативно-правовое регулирование механизма осуществления такого выкупа.

Как хотят защищать исторические здания в Киеве

А на наш вопрос о том, как можно предотвратить разрушение памятников архитектуры, которых с целью дальнейшей застройки было немало в 2024 году в Киеве, чиновник отмечает, что с целью дополнительных механизмов и мер по сохранению и охране объектов культурного наследия были наработаны. изменения в Закон Украины "Об охране культурного наследия" и другие законодательные акты. Наработанные изменения предполагают:

возможность принудительного выкупа памятников в коммунальную собственность, если владельцы своими действиями способствуют их уничтожению, процедуру такого выкупа;

увеличение размера штрафных санкций к субъектам хозяйствования нарушение законодательства в сфере охраны культурного наследия;

порядок возмещения вреда нанесенному памятнику;

расширение перечня составов уголовных и административных правонарушений, что максимально охватывает негативные практики в этой сфере;

ужесточение санкций за уголовные и административные правонарушения в сфере охраны культурного наследия;

введение уголовной ответственности за военные преступления против культурного наследия.

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