В Киеве продолжаются поиски двухметрового змея: хозяйка скучает по своему Антоном и готова платить деньги

Удав Антон сбежал от своей хозяйки в скверике напротив Экономического факультета Киевского национального университета Шевченко.
В столице женщина потеряла удава. Двухметрового пресмыкающегося Антона владелица выгуливала в сквере, и вдруг рептилия куда-то исчезла и затаилась. Теперь женщина просит вернуть любимца за вознаграждение. Жители окрестных домов разделились на два лагеря, одни готовы искать змея, другие держатся от того места подальше.
О том, как ищут заблудившегося Антона — 20 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.
Владелица признается, что по своему Антоном она скучает и готова заплатить за него деньги.
Удав Антон сбежал от своей хозяйки в скверике напротив Экономического факультета Киевского национального университета Шевченко. Часть людей уже знают о беглом Антоне, поэтому инстинктивно прижимают маленьких детей к себе.
Специалисты говорят, звать его по имени — неуместно, потому что рептилии глухие.
Между тем в соцсетях соседи Светланы уже дают советы — если удав схватит за руку — не дергаться, потому что зубы у Антона острые. Лучше полить его водой, или дать понюхать алкоголь — ему станет плохо и он руку выплюнет.
Между тем ведущий зоотехник Киевского зоопарка успокаивает — человека двухметровый удав точно не съест.
"Укус может быть, если человек лезет напрямую к нему, но животное это не нападет самостоятельно, никто ни за кем не будет бежать, ползать, какую-то засаду делать. Теоретически может проглотить объект размером до одного килограмма", — объясняет специалист.
Антон, который питается раз в три недели, уже 11 дней не ел своих любимых мышей, в животе у него уже урчит, на свою первую охоту он выйдет дней через 5-6. Где-то в Голосеевском районе столицы.
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