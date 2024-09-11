В Киеве прогремел взрыв, хотя тревоги не было: что случилось

После взрыва за помощью к врачам обратился 17-летний подросток.

В Киеве вечером 10 сентября прогремел взрыв. Воздушную тревогу в городе не объявляли, но местные жители не на шутку испугались. Чрезвычайное событие произошло на стадионе в Соломенском районе Киева. Известно, что на месте происшествия находились дети.

Что произошло на самом деле и есть ли пострадавшие в результате этого инцидента – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

В Киеве бросили гранату в детей?

Неспокойный вечер в столице. На одной из детских площадок Киева совершили теракт! Такими заголовками поздно вечером 10 сентября начали пестрить местные телеграм-каналы. В сообщениях говорилось, что в Соломенском районе Киева взорвалась граната, в результате чего был ранен ребенок:

Также читайте Загадочный взрыв в Киеве: кто арендовал помещение и что там произошло на самом деле

"Теракт на детской площадке: взрыв гранаты в Соломенском районе Киева. На футбольной площадке в Соломенском районе Киева взорвалась граната, в результате чего пострадал ребенок. У мальчика ранена нога во время инцидента. Ситуация вызывает шок и беспокойство за безопасность детей даже в пределах столицы. Правоохранители выясняют обстоятельства взрыва и работают над установлением виновных".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В КИЕВЕ ПРОГРИМЕЛ ВЗРЫВ!

Столичные паблики писали и о том, что на месте происшествия было много детей. А после громкого взрыва у них якобы была паника. Также в Сети опубликовали следующие видео.

Что о взрыве говорят в полиции?

Позже появилась официальная информация от Главного управления Национальной полиции города Киева. В сообщении от правоохранителей говорится, что в Соломенском районе Киева вечером 10 сентября на территории стадиона взорвалась страйкбольная граната. И там действительно находились дети:

"Взрыв на стадионе в Соломенском районе столицы произошел в результате срабатывания страйкбольной гранаты – полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего".

Обломки гранаты, которая взорвалась в Киеве

Что известно о пострадавших?

На месте работали следственно-оперативная группа территориального подразделения, взрывотехники и медики:

"В настоящее время за помощью к врачам обратился находившийся на стадионе 17-летний подросток, у него диагностирована острая реакция на стресс".

В то же время полиция не подтвердила информацию из местных пабликов о якобы раненых детях. По словам правоохранителей, других пострадавших нет. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, также устанавливается лицо, которое задействовало гранату.

Место взрыва гранаты в Киеве

Другие громкие инциденты в Киеве

Громко было в Киеве и 8 сентября. Утром в столице тревогу тоже не объявляли, впрочем, в тот день местных также напугал громкий взрыв. Чрезвычайное происшествие произошло в Голосеевском районе Киева. Видео со столбом дыма мгновенно разлетелось соцсетями.

Два человека погибли

В местной администрации сообщили, что разрушено двухэтажное здание автопредприятия. Из-под завалов достали тела двух погибших.

"Взрыв на территории АТП – в двухэтажном здании цеха размером 40 на 100 м. В результате частично разрушен угол здания. Пожар не обнаружен… Деблокированы тела двух погибших".

Уточнение от КГГА

Однако впоследствии проинформировали, что взрыв не связан с работой систем газоснабжения, поскольку здание не газифицировано:

"Сегодня в Голосеевском районе произошел взрыв на территории АТП. Однако предварительная информация о взрыве газа не подтвердилась — по информации АО "Киевгаз", здание газифицировано не было. В аварийную службу "Киевгаза" поступила заявка о взрыве неизвестной смеси. По прибытии на место выяснилось, что здание, на территории которого произошел взрыв, не газифицировано".

Место взрыва на АТП в Киеве

Заявление Кличко

Тогда столичный глава Виталий Кличко рассказал подробности инцидента:

"В Голосеевском районе столицы, на территории АТП, произошел взрыв неизвестного происхождения. Частично разрушено двухэтажное здание. Пожара нет. Под завалами могут быть люди. Экстренные службы уже работают на месте".

Информация от ГСЧС

Спикер столичного ГСЧС Павел Петров подтвердил количество погибших. Также он сообщил, сколько техники продолжало работать на месте. О первых минутах после того, как произошло чрезвычайное событие, рассказали и очевидцы. Детальнее в сюжете корреспондентки ТСН Дарьи Божко.

К вечеру 8 сентября на месте чрезвычайного происшествия завершились поисково-спасательные работы:

"На месте происшествия обнаружены тела двух погибших. Специалисты работают над установлением причины взрыва".

Читайте также: