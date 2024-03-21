В Киеве прогремели мощные взрывы: много ракет, люди выпрыгивали из окон (видео)

Все, что известно об атаке, о пострадавших и повреждениях – в эксклюзиве TSN.ua.

Россияне 21 марта нанесли массированный ракетный удар по Киеву, запускали баллистику. Обломки упали в нескольких районах, есть пострадавшие, в их числе – ребенок. Людям приходилось выпрыгивать из окон, чтобы спастись. Все, что известно об атаке, о пострадавших и повреждениях – в эксклюзиве журналистки Виктории Гнатюк для TSN.ua.

Мощный ракетный удар по столице

Под утро 21 марта столица содрогнулась от взрывов. Россияне в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по столице. На ракеты не поскупились, выпустили сразу 31, среди которых баллистика. В частности, в Святошинском районе ударной волной вынесло окна в двух девятиэтажках, также поврежден детский сад.

Люди рассказали, что видели перед ударом и как приходилось выпрыгивать из окон, чтобы спастись:

"Сначала свист ракеты услышал, потом пошел в коридор. Между коридором и комнатой в окне увидел такое вот облако, грибочек огня, который приближался прямо в мою квартиру. Я выбежал через заднее окно".

"Первый раз я вышла на балкон, посмотрела – как ни в чем не бывало. А потом вторая волна уже – не могу выйти, дверь заклинило на балкон и уже окон нет. И что у дома делается – там ужас просто, там все усеяно стеклом".

Ракетная атака на Киев 21 марта / Фото: КГГА

Последствия атаки

В Подольском районе сильно повреждено двухэтажное здание. Также пожар охватил трансформаторную подстанцию и склады. Вокруг все разбито.

Повреждены жилые дома

Не лучше ситуация и в Шевченковском районе, там из-за падения обломков возник пожар в квартире в 6-этажке. Спасатели эвакуировали 15 человек. В одном многоквартирном доме повреждены окна и сгорели несколько автомобилей. Выявлена часть ракеты, на месте работают пиротехники. Спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире телемарафона "Єдині новини" подробнее рассказал о последствиях рашистской атаки.

Что известно о пострадавших?

К счастью, эта атака прошла без жертв, впрочем, есть пострадавшие. На момент записи известно о 13 раненых, среди которых – ребенок, девочка 11 лет.

Враг выдержал паузу

44 дня в столице было относительно тихо, именно такую паузу на этот раз выдержали оккупанты и под утро запустили 31 ракету, в том числе баллистику. Все ракеты сбили наши силы противовоздушной обороны.

Удар по Киевщине

Кроме того, досталось и Киевской области. Уже известно о четырех пострадавших, в четырех районах области есть разрушения. Повреждены более 47 жилых домов, две многоэтажки, сгорело 12 автомобилей. В пригороде столицы поврежден лицей, там вылетели окна. Также перебиты линии электропередач — более полутора тысяч человек временно остались без света.

Россияне спустили сотни миллионов долларов на эту атаку

На эту атаку оккупанты не пожалели ни ракет, ни денег. Вместо улучшения своей жизни, Россия потратила около 400 миллионов долларов на утреннюю атаку Киева, чтобы попытаться разрушить жизнь украинцам. Общая стоимость 29 выпущенных ракет Х-101 – около 377 млн долларов. Гиперзвуковая ракета Х-47 "Кинжал" может стоить от 10 млн долларов и больше за единицу. А выпущенная баллистическая ракета "Искандер-М" – примерно 3 млн долларов.

На террор уже отреагировал и президент. Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул необходимость еще больше ПВО в Украине и обратился к политикам мира.

Ракетная атака на Уиев 21 марта / Фото: КГГА

"Ежедневно, каждую ночь такой террор. Мировое единство способно его останавливать, когда помогает нам системами ПВО. Нет у российских террористов таких ракет, которые могли бы обойти защиту "Петриотов" и других ведущих мировых систем. Сейчас эта защита нужна здесь, в Украине. Киева до Харькова, от Сум до Херсона, от Одессы до Донетчины.Это вполне возможно, если у партнеров будет достаточно политической воли.Мы должны показать, что террор всегда в проигрыше.Мы должны доказать России, что она будет вынуждена смириться с нормальной свободной жизнью в Украине", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Команда TSN.ua желает скорейшего выздоровления пострадавшим и чтобы все ракеты вернулись туда, откуда они были запущены и не только.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В КИЕВЕ ПРОГРЕМЕЛИ МОЩНЫЕ ВЗРЫВЫ! Много ракет! Люди выпрыгивали из окон!

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