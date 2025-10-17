- Дата публикации
В Киеве прохожие "отбивали" мужчину от полиции и ТЦК: чем все завершилось (видео)
В Киеве возле метро Почайна прохожие пытались отбить мужчину от полиции и ТЦК.
В Киеве возле станции метро «Почайная» полиция совместно с ТЦК жестко задержала мужчину. В Сети публикуют видео, где на кадрах заметно, как прохожие пытаются отбить мужчину.
Однако военные в сопровождении полиции не реагировали на замечания прохожих. А мужчину повели в автомобиль.
В полиции Киева говорят, что правоохранители совместно с сотрудниками центра комплектования были остановлены для проверки мужчины 1994 года рождения.
«Было обнаружено, что мужчина не состоит на учете ни в одном из центров комплектования. На что ему было предложено проехать в ТЦК для обновления данных, на что мужчина не согласился и стал убегать. В дальнейшем он был доставлен в ТЦК», — рассказали ТСН.ua в полиции Киева.
Напомним, в Хмельницкой области 16 октября возник конфликт между гражданскими женщинами и работниками ТЦК. Местные жительницы набросились с палками на служебный автомобиль.