ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
421
Время на прочтение
1 мин

В Киеве прохожие "отбивали" мужчину от полиции и ТЦК: чем все завершилось (видео)

В Киеве возле метро Почайна прохожие пытались отбить мужчину от полиции и ТЦК.

Автор публикации
Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
Задержание возле метро "Почайна" в Киеве

Задержание возле метро «Почайная» в Киеве

В Киеве возле станции метро «Почайная» полиция совместно с ТЦК жестко задержала мужчину. В Сети публикуют видео, где на кадрах заметно, как прохожие пытаются отбить мужчину.

Однако военные в сопровождении полиции не реагировали на замечания прохожих. А мужчину повели в автомобиль.

В полиции Киева говорят, что правоохранители совместно с сотрудниками центра комплектования были остановлены для проверки мужчины 1994 года рождения.

«Было обнаружено, что мужчина не состоит на учете ни в одном из центров комплектования. На что ему было предложено проехать в ТЦК для обновления данных, на что мужчина не согласился и стал убегать. В дальнейшем он был доставлен в ТЦК», — рассказали ТСН.ua в полиции Киева.

Напомним, в Хмельницкой области 16 октября возник конфликт между гражданскими женщинами и работниками ТЦК. Местные жительницы набросились с палками на служебный автомобиль.

Дата публикации
Количество просмотров
421
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie