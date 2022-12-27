В Киеве произошел взрыв в жилом доме: сдетонировал газовый баллон (фото)

В Киеве произошел взрыв в жилом доме по улице Радужной.

Как сообщили сайту ТСН.ua в столичной ГСЧС, сдетонировал туристический газовый баллон в квартире на 3 этаже 16-этажного дома.

"К счастью, никто не пострадал. После взрыва не произошло возгорания. В квартире повреждены окна", — рассказали спасатели.

Позже в ГСЧС рассказали детали инцидента. Спасатели отметили, что сообщения о случившемся получили в 18:21.

"Как оказалось, на кухне одной из квартир на 3 этаже 16-этажного жилого дома произошел взрыв газового баллончика без возгорания. В результате взрыва пострадала 17-летняя девушка", - говорится в сообщении.

Девушку с острой реакцией на стресс и ссадинами кисти руки передали медикам, но от госпитализации она отказалась.

Также в результате взрыва повреждены оконные рамы квартиры, мебель и бытовая техника на кухне.

Обстоятельства происшествия будут устанавливаться правоохранителями.

Происшествия в Киеве

Напомним, сегодня, 27 декабря, в столице вспыхнул пожар в 10-этажном доме в Дарницком районе столицы. Причина возгорания пока неизвестна.

18 декабря в магазине в Броварах взорвался газовый баллон.

Как сообщили в полиции, в Украине растут угрозы несчастных случаев при использовании альтернативных средств обогрева, неправильная эксплуатация которых приводит к взрывам или пожарам.

Читайте также: