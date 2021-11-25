В Киеве произошла авария с участием мусоровоза, "скорой" и внедорожника (видео)

В Киеве произошла авария с участием мусоровоза, "скорой" и внедорожника (видео)

Водителя "скорой" госпитализировали.

В Днепровском районе Киева вечером 25 ноября произошло двойное ДТП: столкнулись грузовик MAN, автомобиль скорой помощи и внедорожник Lexus.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

Как рассказали патрульные полицейские, мусоровоз двигался на зеленый сигнал светофора. Скорая помощь ехала со стороны проспекта Перова с включенными проблесковыми маячками на красный сигнал светофора. Водитель МАN не успел затормозить и влетел в скорую. От удара карету быстрой развернуло и отбросило во внедорожник.

Известно, что водитель скорой помощи госпитализирован. Водитель мусоровоза не пострадал.

Правоохранители выясняют, находился ли водитель грузовика под действием алкогольных или наркотических веществ.

Авария с участием "скорой" произошла в Киеве: мусоровоз двигался на зеленый сигнал светофора

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