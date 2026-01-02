В Киеве произошла драка возле катка: что известно (видео)

Каток

В Киеве произошла драка между мужчинами. Конфликт возник в раздевалке катка на ВДНХ. Один из участников драки вел себя очень агрессивно и бросался на другого мужчину с кулаками.

Все это происходило в раздевалке на глазах у испуганных детей и женщин.

На видео, опубликованном в Сети видно, что некоторые мужчины пытаются успокоить агрессивного мужчину без обуви на ногах, но он продолжал схватку.

В полиции Киева рассказали, что драка произошла на ВДНХ вчера, 1 января.

«Заявитель обратился в полицию, сейчас идет проверка, решается вопрос правовой квалификации», — сообщили ТСН.ua в полиции Киева.

В полиции также объяснили причину внезапного конфликта.

«Произошел внезапный конфликт между компаниями в раздевалке… Мало места, один подвинул другого и понеслось», — отметили в полиции и добавили, что именно это и спровоцировало такую агрессию у мужчины.

