В Киеве произошла драка возле катка: что известно (видео)
Один из участников обратился с заявлением в полицию.
В Киеве произошла драка между мужчинами. Конфликт возник в раздевалке катка на ВДНХ. Один из участников драки вел себя очень агрессивно и бросался на другого мужчину с кулаками.
Все это происходило в раздевалке на глазах у испуганных детей и женщин.
На видео, опубликованном в Сети видно, что некоторые мужчины пытаются успокоить агрессивного мужчину без обуви на ногах, но он продолжал схватку.
В полиции Киева рассказали, что драка произошла на ВДНХ вчера, 1 января.
«Заявитель обратился в полицию, сейчас идет проверка, решается вопрос правовой квалификации», — сообщили ТСН.ua в полиции Киева.
В полиции также объяснили причину внезапного конфликта.
«Произошел внезапный конфликт между компаниями в раздевалке… Мало места, один подвинул другого и понеслось», — отметили в полиции и добавили, что именно это и спровоцировало такую агрессию у мужчины.
Напомним, ранее в вагоне поезда синей ветви Киевского метрополитена на станции метро «Тараса Шевченко» молодчик устроил драку с пассажиром, распылив при этом перечный газ из баллончика. Правонарушителя задержали полицейские.