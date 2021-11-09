В Киеве произошла двойная авария: между автомобилями зажало полицейского

В копа вогналась легковушка, когда она как раз оформляла ДТП.
В Киеве на проспекте Победы произошла двойная авария. Между машинами зажало полицейского. В него вогналась легковушка, когда она как раз оформляла ДТП.
Об этом говорится в сюжете "ТСН. Утро" за 9 ноября.
По предварительной информации, сначала столкнулись два автомобиля — Renault и BMW.
Когда на месте уже работал экипаж патрульной полиции, на большой скорости в разбитые машины врезалось еще и третье авто – Hyundai.
Одного из полицейских зажало между легковушками. Правоохранителя и мужчину с травмами госпитализировали медики, угрозы их жизни нет. У патрульного перелом ноги и ушибы.
Водитель Hyundai с места скрылся.
Полицейские немедленно приступили к поиску беглеца и уже через несколько минут выяснили место его жительства и задержали у подъезда дома.
Инспекторы заметили у беглеца явные признаки алкогольного опьянения. Пройти осмотр на состояние опьянения он отказался.
Патрульные составили на водителя протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.