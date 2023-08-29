В Киеве произошло ДТП с военным: мужчина в форме лежит посреди дороги (видео)

В Киеве произошло ДТП с мужчиной в военной форме. В социальных сетях публикуют видео с кадрами ДТП. На асфальте рядом с мотоциклом лежит мужчина в военной форме и шлеме на голове. Пользователи социальных сетей пишут, что мужчину подрезал легковой автомобиль. ДТП произошло возле ТРЦ Ocean Plaza.

Как рассказали сайту ТСН.ua в полиции Киева, дорожно-транспортное происшествие произошло в 8:40 утра в Голосеевском районе.

"Водитель мотоцикла Honda двигался по улице Антоновича со стороны Лыбидской в направлении выезда на проспект Голосеевский. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением, совершил наезд на бордюр и после этого упал. Водители, которые ехали рядом, остановились, чтобы оказать помощь. На место прибыли медики и человека в военной форме госпитализировали. На месте работают следователи", — сообщили в полиции Киева.

Мужчина живой, информацию о полученных травмах в полиции не разглашают, как и личных данных потерпевшего.

В Киеве произошло ДТП с военным

Напомним, в Киеве нашли застреленным полковника СБУ в своем кабинете.

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