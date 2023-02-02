В Киеве прорвало трубу с горячей водой: всю улицу залило кипятком и затянуло паром, детали (видео)

Сколько домов осталось без теплоснабжения – сейчас выясняется.

В Киеве прорвало трубу теплосети по ул. Малевича 2 февраля, в результате чего горячая вода полилась по дороге и тротуару, а всю улицу затянуло паром.

Об этом свидетельствует информация из Сети и информация от КП "Киевтеплоэнерго".

На месте прорыва труды образовалась воронка. Туда прибыли ремонтные бригады "Киевтеплоэнерго".

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Как сообщили в предприятии в комментарии ТСН.ua, аварийная бригада оперативно перекрыла подачу теплоносителя и локализовала повреждения. Начата подготовка к проведению ремонтных работ, на месте работает спецтехника и оперативный персонал.

В "Киевтеплоэнерго" также сообщили, что сейчас выясняют, сколько домов осталось без теплоснабжения в результате аварии.

Напомним, в Киеве 2 февраля частично ограничено движение по ул. Вадима Гетьмана в сторону Шулявского моста из-за аварии на коллекторе.

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