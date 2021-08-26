В Киеве прощаются с бывшим главой КГГА Владимиром Бондаренко

На прощание пришли Омельченко и Кличко.

В столице простились с Владимиром Бондаренко. Бывший глава КГГА и народный депутат пяти созывов умер два дня назад на 69-м году жизни.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Проститься с политиком в Михайловский златоверхий собор пришли друзья и однопартийцы. Среди них — мэр Киева Виталий Кличко, а еще бывший мэр столицы Александр Омельченко, а также народные депутаты и депутаты Киевсовета, бывшие чиновники.

Владимир Бондаренко имел почти 30 лет опыта в украинской политике. Был активным участником Оранжевой революции и революции Достоинства. А в 2014 году — возглавлял Киевскую городскую государственную администрацию.

Новости Украины: в Киеве попрощались с бывшим председателем КГГА Владимиром Бондаренко

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