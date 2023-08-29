Категория
Эксклюзив ТСН
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве прощаются с погибшим на Житомирщине пилотом с позывным "Джус" (фото, видео)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
2234
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киеве прощаются с погибшим на Житомирщине пилотом с позывным "Джус" (фото, видео)

В Киеве прощаются с погибшим пилотом с позывным Джусом / Фото: ТСН.ua

На церемонию приехали около 300 человек.

В Киеве в Патриаршем соборе Воскресения Христова 29 августа прощаются с одним из погибших на Житомирщине пилотов – Андреем Пильщиковым.

Об этом сообщает корреспондент сайта ТСН.ua с места события.

На церемонию приехали друзья, коллеги и родные Андрея. Всего около 300 человек. Началась церемония отпевания.

Прощание с погибшим пилотом в Киеве / © ТСН.ua
Прощание с погибшим пилотом в Киеве / Фото: ТСН.ua
Прощание с погибшим пилотом в Киеве / © ТСН.ua
Прощание с погибшим пилотом в Киеве / Фото: ТСН.ua

Один из коллег погибшего, подполковник запаса Александр Довгаль, рассказал ТСН.ua, что позывной "Джус" Андрей получил из-за того, что никогда не употреблял алкоголь, только сок. "Джус", по его словам, известен тем, что "выбивал" самолеты F16, мечтал побороть бюрократию.

Прощание с погибшим пилотом в Киеве / © ТСН.ua
Прощание с погибшим пилотом в Киеве / Фото: ТСН.ua
Прощание с погибшим пилотом в Киеве / © ТСН.ua
Прощание с погибшим пилотом в Киеве / Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, 25 августа в небе Житомирщины произошла авиакатастрофа, в которой погибли три боевых пилотов 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр Воздушных Сил ВС Украины". Во время полномасштабной войны каждый из них был задействован в выполнении воздушных операций по защите Украины, в частности тактических задач на Восточном и Запорожском направлениях.

Прощание с погибшим пилотом в Киеве / © ТСН.ua
Прощание с погибшим пилотом в Киеве / Фото: ТСН.ua
Прощание с погибшим пилотом в Киеве / © ТСН.ua
Прощание с погибшим пилотом в Киеве / Фото: ТСН.ua
Прощание с погибшим пилотом в Киеве / © ТСН.ua
Прощание с погибшим пилотом в Киеве / Фото: ТСН.ua
Прощание с погибшим пилотом в Киеве / © ТСН.ua
Прощание с погибшим пилотом в Киеве / Фото: ТСН.ua
Прощание с погибшим пилотом в Киеве / © ТСН.ua
Прощание с погибшим пилотом в Киеве / Фото: ТСН.ua

В Киеве прощаются с известным авиатором с позывным Джус

В Киеве прощаются с известным авиатором с позывным Джус

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2234
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация