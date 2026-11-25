В Киеве прощаются с Вячеславом Брюховецким / © ТСН

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В Киеве 25 ноября проходит церемония прощания с Вячеславом Брюховецким — первым президентом возрожденной Киево-Могилянской академии.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Максим Чалый.

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Церемония прощания состоялась в стенах университета. Отдать дань уважения педагогу пришли студенты, преподаватели и выпускники Могилянки, а также государственные деятели и представители культурного сообщества.

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Действующий президент Киево-Могилянской академии Сергей Квит подчеркнул определяющую роль Брюховецкого в развитии украинского высшего образования после обретения независимости. По его словам, именно Могилянка стала центром образовательных инноваций, и в значительной степени этому способствовали интуиция, острый ум и организаторские способности Брюховецкого.

«Он всегда знал, что делать, он всегда был уверен в себе, он всегда брал на себя полную ответственность. Это совершенно уникальный человек, с которым мы сегодня прощаемся», — отметил Квит.

Он также добавил, что во время прощания присутствующие вспоминали множество ярких историй из жизни Брюховецкого.

Далее церемония прощания продолжилась в Михайловском Златоверхом соборе. Вячеслава Брюховецкого похоронят на Байковом кладбище.

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Дата публикации 12:49, 25.11.26 Количество просмотров 4 В Киеве прощаются с первым президентом возрожденной Могилянки Вячеславом Брюховецким

Что известно о Вячеславе Брюховецком и его достижениях

Напомним, Герой Украины, литературовед, педагог, журналист и общественный деятель Вячеслав Брюховецкий умер 12 ноября 2026 года на 80-м году жизни. О его смерти сообщили в Национальном университете «Киево-Могилянская академия».

Брюховецкий был одним из основателей «Народного движения Украины» и внес свой вклад в становление независимого украинского государства. В 1991 году он инициировал возрождение Киево-Могилянской академии, которую впоследствии возглавил. В университете назвали смерть педагога невосполнимой утратой для всей Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил Вячеслава Брюховецкого орденом Свободы. Учёного отметили за весомый вклад в развитие украинского образования и науки, возрождение Могилянки, активную гражданскую позицию и воспитание патриотической молодёжи.

Под руководством Брюховецкого в академии были введены независимое тестирование абитуриентов, разделение обучения на бакалавриат и магистратуру, междисциплинарные программы и свободный выбор учебных дисциплин. Он также способствовал восстановлению Острожской академии и созданию николаевского филиала НаУКМА, который впоследствии стал Черноморским национальным университетом имени Петра Могилы.

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Звание Героя Украины Вячеслав Брюховецкий получил в 2007 году.

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