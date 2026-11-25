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В Киеве прощаются с Вячеславом Брюховецким: где похоронят первого президента возрожденной Могилянки
В столице провожают в последний путь Вячеслава Брюховецкого, сыгравшего ключевую роль в возрождении Могилянки и развитии украинского высшего образования.
В Киеве 25 ноября проходит церемония прощания с Вячеславом Брюховецким — первым президентом возрожденной Киево-Могилянской академии.
Об этом сообщает корреспондент ТСН Максим Чалый.
Церемония прощания состоялась в стенах университета. Отдать дань уважения педагогу пришли студенты, преподаватели и выпускники Могилянки, а также государственные деятели и представители культурного сообщества.
Действующий президент Киево-Могилянской академии Сергей Квит подчеркнул определяющую роль Брюховецкого в развитии украинского высшего образования после обретения независимости. По его словам, именно Могилянка стала центром образовательных инноваций, и в значительной степени этому способствовали интуиция, острый ум и организаторские способности Брюховецкого.
«Он всегда знал, что делать, он всегда был уверен в себе, он всегда брал на себя полную ответственность. Это совершенно уникальный человек, с которым мы сегодня прощаемся», — отметил Квит.
Он также добавил, что во время прощания присутствующие вспоминали множество ярких историй из жизни Брюховецкого.
Далее церемония прощания продолжилась в Михайловском Златоверхом соборе. Вячеслава Брюховецкого похоронят на Байковом кладбище.
Что известно о Вячеславе Брюховецком и его достижениях
Напомним, Герой Украины, литературовед, педагог, журналист и общественный деятель Вячеслав Брюховецкий умер 12 ноября 2026 года на 80-м году жизни. О его смерти сообщили в Национальном университете «Киево-Могилянская академия».
Брюховецкий был одним из основателей «Народного движения Украины» и внес свой вклад в становление независимого украинского государства. В 1991 году он инициировал возрождение Киево-Могилянской академии, которую впоследствии возглавил. В университете назвали смерть педагога невосполнимой утратой для всей Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил Вячеслава Брюховецкого орденом Свободы. Учёного отметили за весомый вклад в развитие украинского образования и науки, возрождение Могилянки, активную гражданскую позицию и воспитание патриотической молодёжи.
Под руководством Брюховецкого в академии были введены независимое тестирование абитуриентов, разделение обучения на бакалавриат и магистратуру, междисциплинарные программы и свободный выбор учебных дисциплин. Он также способствовал восстановлению Острожской академии и созданию николаевского филиала НаУКМА, который впоследствии стал Черноморским национальным университетом имени Петра Могилы.
Звание Героя Украины Вячеслав Брюховецкий получил в 2007 году.