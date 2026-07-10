В Киеве прощаются с жертвами ракетного удара 6 июля: погибли целые семьи (видео)

Инна Кучер и Екатерина Антюфеева / © ТСН

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В Киеве прощаются с жертвами российского обстрела, произошедшего 6 июля. В частности, на Байковом кладбище в последний путь провожали Инну Кучер и Екатерину Антюфееву. Девушки вместе работали в «Укрэнерго», были подругами и жили в одном доме. Всего в тот день только в Киеве погибло 19 человек, более 70 получили ранения. На месте попаданий до сих пор убирают обломки, а те, кто выжил, пытаются прийти в себя.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Игоря Бондаренко.

Прощание с двумя подругами, убитыми Россией

Два закрытых гроба стоят рядом в зале для прощания на Байковом кладбище. Инна Кучер и Екатерина Антюфеева. Они вместе работали, дружили и даже жили в одном доме. По горькой иронии судьбы девушки ушли из жизни одновременно. Коллеги погибших не сдерживают слёз: «Это действительно были люди, которые искренне заботились о сотрудниках компании, в которой работали».

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В ночь на 6 июля российская баллистическая ракета попала в многоэтажный жилой дом в Дарницком районе столицы. В результате прямого попадания Инна Кучер погибла на месте происшествия. Ее муж Александр получил тяжелые ранения и скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. В соседней квартире погибла их близкая подруга — Екатерина Антюфеева. Вместе с ними этот обстрел унес жизни ещё девяти человек.

Расчистка завалов: вывозят третий контейнер с мусором

Многоэтажный дом на улице Урловской в тот день пострадал больше всего. Российская ракета попала в нижние этажи и подвал, где местные жители пытались укрыться от обстрела. Через четыре дня здесь до сих пор непрерывно расчищают завалы в разрушенных квартирах и вывозят строительный мусор.

Окна, мебель, двери, домашняя одежда — всё одновременно превратилось в сплошной хлам. Местный житель Константин с помощью скотча пытается хоть как-то собрать воедино свою искореженную взрывом машину: «Это на пару недель, пока идут дожди, а потом придётся окончательно решить — продавать её или нет».

Что дальше делать с поврежденным жильем, уже начали активно выяснять специальные государственные комиссии. Профессиональные эксперты подробно изучают степень разрушений и общую пригодность дома для проживания. Местным жителям настоятельно рекомендуют временно переселиться, пока строители будут укреплять аварийные межэтажные перекрытия.

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Повторный прилет в Виноградарь и завершение поисковых работ

«Я живу на пятом этаже в этом доме», — рассказывает Наталья. Женщина старается, несмотря ни на что, оставаться в своей квартире, потому что другого жилья у нее просто нет. Российская ракета по их дому на Виноградаре прилетает уже во второй раз за время полномасштабной войны.

Наталья Соломенко, жительница поврежденного дома: «Дом сейчас находится в аварийном состоянии, у нас стены полностью растрескались».

Девятиэтажное здание по соседству пугает людей чёрными провалами. Несколько квартир после прямого попадания российской баллистической ракеты полностью обрушились и унесли жизни 8 жителей, среди которых — целая семья с 12-летним мальчиком.

После нескольких дней непрерывных и изнурительных работ спасатели официально завершили поисково-спасательные операции на всех пострадавших участках столицы. В целом в результате этого жестокого российского удара по Киеву в ночь на 6 июля погибли 19 человек, десятки остаются под наблюдением медиков.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: РАКЕТА УНЕСЛА ЖИЗНИ двух подруг В ОДНУ МИГ! ИСТОРИЯ, ВЫЗЫВАЮЩАЯ СЛЁЗЫ, из Виноградаря!

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