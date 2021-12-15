В Киеве прошел Украинско-Израильский инновационный саммит: о чем договорились

В Киеве прошел Украинско-Израильский инновационный саммит: о чем договорились

В этом году страны отмечают 30-летие дипломатических отношений и планируют еще больше углублять сотрудничество.

В Киеве 15 декабря состоялась четвертая международная конференция Ukrainian Israeli Innovation Summit 2021. Мероприятие было посвящено 30-летию сотрудничества между Украиной и Израилем.

Украина заинтересована в развитии новых совместных проектов с Израилем и изучении его опыта государственной поддержки высокотехнологичных отраслей.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в видеообращении к участникам Украинско-Израильского Инновационного Саммита, говорится 15 декабря в сюжете ТСН.19:30.

По его словам, Украина заинтересована в изучении израильского опыта государственной поддержки таких сфер: новейшие технологии, коммерциализация научных исследований, создание стартапов и поощрение инвестиций в инновационные разработки.

В этом году страны отмечают 30-летие дипломатических отношений и планируют еще больше углублять сотрудничество. Об этом говорили в рамках Ukrainian Israeli Innovation Summit 2021. За годы его существования странам удалось реализовать ряд успешных проектов. Многие украинские компании нашли новых клиентов на израильском рынке, а тысячи израильских инвесторов впервые посетили Украину, и сейчас успешно вкладывают деньги в ее экономику.

Украино-Израильский Инновационный Саммит: страны планируют углублять сотрудничество | Новости мира

"У нас есть немало сфер, имеющих огромный потенциал для развития. Это безопасность, цифровые технологии, новации. Поэтому такие встречи предоставляют нам новые возможности для знакомств и общих проектов", — заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

Дипломат подчеркнул, что наше государство имеет большое значение для Израиля из-за своей стратегической важности.

"В этом году мы будем говорить о привлечении инвестиций в сектор "Риал Стейт", индустриальных парков, инновационных парков. Потому что в Израиле много заинтересованных в такой работе в Украине", — отмечает организатор Саммита Алена Новгородская.

Напомним, что Израиль закрыл границы из-за "Омикрона": как украинцам попасть в страну.

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