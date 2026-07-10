В Киеве простились с легендарным "киборгом" и медийщиком Иваном Трембовецким: видео

Иван Трембовецкий / © ТСН

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В Киеве простились с медийщиком и воином Иваном Трембовецким. Он работал выпускающим редактором телеканала ТЕТ, а раньше — телеканала «2+2». Иван был «киборгом», который встал на защиту Украины еще в 2014 году — одним из первых. А с началом полномасштабной войны снова вернулся в армию. Погиб десантником. Его жизнь оборвалась на Сумщине.

Об этом говорится в сюжете Нелли Ковальской.

Прощание с защитником Украины

Михайловский Златоверхий собор. Коллеги погибшего осторожно размещают в храме его фотографии. С них на всех, кто пришел сюда этим утром, смотрит молодой парень — с невероятно светлым, чистым взглядом. «Остановись, Киев, "Юнга" на щите», — тихо говорят в толпе.

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«Юнгой» его хорошо знали и уважали несколько поколений украинских военных. Для нас он всегда был просто Ваней — нашим близким коллегой, выпускающим редактором, который первым из всего медиахолдинга «1+1 медиа» добровольно пошел воевать на восток.

Сотрудница телеканала «2+2» Татьяна Майборская со слезами на глазах вспоминает — именно она лично принимала Ивана на работу в 2012 году, и она же впоследствии отправляла его на войну в далеком 2014-м.

«Башня наша»: голос легендарного «киборга» Донецкого аэропорта

В распоряжении редакции сохранились уникальные архивные записи. «Перед вами башня, она наша», — раздается уверенный голос Ивана. Уже впоследствии его вместе с побратимами весь мир с уважением назовет «киборгами». Он был одним из тех несгибаемых воинов, которые до последнего удерживали Донецкий аэропорт (ДАП).

Сергей, боевой побратим Ивана Трембовецкого: «Ванька был одним из тех, кто абсолютно выпадал из общей категории суровых военных. Потому что он всегда был веселым, всегда с гитарой, он постоянно шутил даже над тем, над чем, возможно, другие никогда не шутят. В следующий раз я пересекался с ним в Песках под ДАПом и без лишних подробностей, но можно четко сказать, что он тогда спас мне жизнь».

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В 2017 году Иван возвращается к гражданской жизни, приезжает домой и снова начинает работать на «1+1» в том же рабочем кабинете вместе с Татьяной. Побратимы, которые приезжали в гости, в шутку называли женщину: «Мама нашего взвода!».

За это время в нашем офисе собрался целый музей из вещей, которые Иван систематически привозил с передовой. Однако о самой войне он всегда вспоминал исключительно с легкой улыбкой.

При этом Ваня искренне злился, когда окружающие начинали называть его героем.

Помимо боевого знамени бригады, в его кабинете тогда висели два больших календаря с его военными фотографиями. А в ящике рабочего стола скромно лежали орден «За мужність» и многие другие высокие государственные награды. На фронте Ивана никто не помнит без любимой гитары. Даже в окопах под пение птиц раздавалось его: «Там біля тополі…». И дома, уже в Киеве, он тоже регулярно давал коллегам акустические концерты, исполняя: «Батько наш — Бандера, Україна — мати, ми за Україну підем воювати!».

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Последний путь через Майдан Незалежности: воспоминания побратима

Ивана провожают из Михайловского собора на Майдан Незалежности большой пешей колонной, которая кажется совершенно бесконечной. Центр Киева замирает под скорбные звуки песни «Пливе кача».

Среди прочих в этой траурной колонне шагает военный Святослав с псевдонимом «Дайбоже». День их знакомства с Иваном он вспоминает мгновенно — это было 24 февраля 2022 года. С первых часов полномасштабной войны Иван снова без колебаний взял в руки оружие.

Святослав с псевдонимом «Дайбоже», боевой побратим Ивана: «Он вел себя точно так же, как и все мы. Он не был типа "рексом", он не был каким-то понтовым — он был очень простым человеком, простым, искренним, в меру доверчивым».

Святослав вспоминает, как невероятно многое им удалось пережить вместе за эти годы: под интенсивными обстрелами эвакуировали мирных жителей из-под заблокированных Бучи и Ирпеня, а затем отчаянно сражались за освобождение Херсонщины.

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Его последний бой состоялся во время выполнения боевого задания на Сумщине.

Его родная мама вспоминает — еще во время АТО Ваня очень сильно просил ее никогда не плакать, если с ним что-то случится на фронте. Женщина держится из последних сил: «Он мне теперь с небес улыбается». А вокруг люди поют ту песню, которую так любил петь сам Иван: «Ой як мати сина свого поховала, на його могилі слова написала: Слава Україні! Всім Героям слава!».

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ЗАДЕРЖАНЫ нападавшие на ТЦК во Львове! ЭВАКУАЦИЯ в РФ и СКАНДАЛ С НАВРОЦКИМ | ТСН 16:00 10 июля

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