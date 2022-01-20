В Киеве простились с убитым почти 6 лет назад водителем BlaBlaCar: какое заявление сделали его родители

В Киеве простились с убитым почти 6 лет назад водителем BlaBlaCar: какое заявление сделали его родители

Мужчине было 25 лет.

В Киеве в Свято-Михайловском соборе через шесть лет после убийства отпевали Тараса Познякова. Водителя BlaBlaCar весной 2016-го убили двое попутчиков, а тело закопали вблизи трассы "Житомир-Киев". Тогда Тараса искали сотни волонтеров, стражей порядка, но найти смогли только в конце прошлого года. После многочисленных экспертиз семья наконец-то может попрощаться с Тарасом.

О том, какое заявление сделали его родители – 20 января идет речь в сюжете ТСН.19:30.

Весной 2016-го через приложение BlaBlaCar он взял двух попутчиков, застреливших его. Тело было найдено в конце прошлого года и только после многочисленных экспертиз передали его родителям.

Сразу после новости об исчезновении Тараса – искать его начали сотни волонтеров, правоохранителей, журналистов. Прочесывали леса и поселки на Киевщине, недалеко от места, где в последний раз его зафиксировали камеры наблюдения, — вспоминают друзья семьи.

Через неделю машину Познякова полицейские обнаружили в гараже в селе Новоселки. Через несколько месяцев объявили двоих подозреваемых в убийстве. Первого, россиянина Луана Кингисеппа, так и не удалось задержать. Он погиб из-за подрыва самодельной взрывчатки на собственном дне рождения. А вот второго – Дмитрия Голуба – приговорили к пожизненному заключению. В преступлении он так и не сознался.

В декабре прошлого года СБУ ошеломила заявлением, мол, тело Познякова – нашли. Адвокат Позняковых говорит, что дело об убийстве Тараса уже закрыли.

В Киеве отпели Тараса Познякова спустя шесть лет после убийства | Новости Украины

Но родители Познякова считают, что сына убили по заказу, а потому преступление и до сих пор не раскрыто.

"Исполнители понесли свое наказание, но сами они этого не делали. Есть заказчики и пусть правоохранительные органы ищут. Я знаю одно, за каждую слезинку родных, друзей бог не просит — правду мы найдем", — сказал отец Тараса Александр Позняков.

На отпевание Тараса пришли его родные и друзья. Похоронят Познякова завтра в Днепре, откуда родом его родители.

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