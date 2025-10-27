ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
387
Время на прочтение
1 мин

В Киеве простились с журналистами Freedom, погибшими от атаки РФ (фото)

Алена Грамова и Евгений Кармазин фиксировали последствия атаки АЗС в Донецкой области, когда в их авто попал российский «Ланцет».

Автор публикации
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Прощание с Аленой Грамовой и Евгением Кармазиным

Прощание с Аленой Грамовой и Евгением Кармазиным / © ТСН

В Киеве прощаются с журналисткой и оператором, погибшими в Краматорске от российского удара дроном. 23 октября съемочная группа телеканала Freedom Алена Грамова и Евгений Кармазин фиксировали последствия атаки АЗС, когда в их авто попал российский Ланцет.

Об этом сообщает ТСН из Михайловского собора.

Военкоры снимали войну, и в прошлый четверг в момент, когда они фиксировали последствия вражеских прилетов по автозаправочной станции в Краматорске, в их машину прицельно ударил российский дрон.

Прощание с Аленой Грамовой и Евгением Кармазиным / © ТСН

Прощание с Аленой Грамовой и Евгением Кармазиным / © ТСН

Прощание с Аленой Грамовой и Евгением Кармазиным / © ТСН

Прощание с Аленой Грамовой и Евгением Кармазиным / © ТСН

Корреспондент Александр Колычев получил тяжелые ранения, Елена и Евгений погибли на месте.

Оба были уроженцами Донбасса, войну в своей области освещали еще до начала полномасштабного вторжения.

Прощание с Аленой Грамовой и Евгением Кармазиным / © ТСН

Прощание с Аленой Грамовой и Евгением Кармазиным / © ТСН

Прощание с Аленой Грамовой и Евгением Кармазиным / © ТСН

Прощание с Аленой Грамовой и Евгением Кармазиным / © ТСН

На прощание с ними пришли родные и многие коллеги, которые сегодня вспоминают теплые истории о журналистке и операторе, говорят об их смелости и хороших делах, которые они делали для людей.

Светлая память коллегам! Соболезнование близким!

Дата публикации
Количество просмотров
387
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie