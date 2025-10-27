- Дата публикации
В Киеве простились с журналистами Freedom, погибшими от атаки РФ (фото)
Алена Грамова и Евгений Кармазин фиксировали последствия атаки АЗС в Донецкой области, когда в их авто попал российский «Ланцет».
В Киеве прощаются с журналисткой и оператором, погибшими в Краматорске от российского удара дроном. 23 октября съемочная группа телеканала Freedom Алена Грамова и Евгений Кармазин фиксировали последствия атаки АЗС, когда в их авто попал российский Ланцет.
Об этом сообщает ТСН из Михайловского собора.
Военкоры снимали войну, и в прошлый четверг в момент, когда они фиксировали последствия вражеских прилетов по автозаправочной станции в Краматорске, в их машину прицельно ударил российский дрон.
Корреспондент Александр Колычев получил тяжелые ранения, Елена и Евгений погибли на месте.
Оба были уроженцами Донбасса, войну в своей области освещали еще до начала полномасштабного вторжения.
На прощание с ними пришли родные и многие коллеги, которые сегодня вспоминают теплые истории о журналистке и операторе, говорят об их смелости и хороших делах, которые они делали для людей.
Светлая память коллегам! Соболезнование близким!