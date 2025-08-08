В Киеве простились с журналисткой Викторией Рощиной, которую россияне замучили в плену: фото, видео

Виктория Рощина

В Киеве простились с 27-летней журналисткой Викторией Рощиной, погибшей в российском плену. Состояние, в котором в Украину вернули ее тело, доказывает, что Викторию пытали и издевались над ней в российской колонии. Панихида по погибшей состоялась в Михайловском соборе, прощание — на Майдане Незалежности.

Похоронят Викторию на Байковом кладбище. Журналисты-расследователи из украинских и международных СМИ параллельно с официальным расследованием выясняют обстоятельства гибели Рощиной и стремятся к справедливому наказанию для виновников.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Нелли Ковальской.

Попрощаться с Викторией Рощиной пришли журналисты чуть ли не всех редакций столицы. Вика Рощина работала на "Громадському телебаченні". До полномасштабного вторжения была парламентским корреспондентом.

Делала репортажи из судов, занималась делами Майдана и коррупционными скандалами. В начале 2022 года Виктория сосредоточилась на документировании военных преступлений на оккупированных территориях.

В марте 2022 года она впервые попадает в плен. Сотрудники ФСБ держат ее пять суток, но отпускают. Несмотря на очевидную опасность, она отправляется на оккупированную территорию снова. И снова — попадает в плен.

Сейчас ее коллеги и редакторы говорят, что остановить Рощину было невозможно. Рассказывать о людях, оставшихся в оккупации, она считала своей миссией.

"Постоянно у нас возникает мысль — а что мы могли сделать иначе? Могли ли мы вытащить ее оттуда? Могли не пустить? Конечно, корим себя. Конечно, думаем каждый шаг. И понимаем, что, скорее всего, нет, потому что она жила этим", — говорит Наталья Гуменюк, глава ОО «Громадське телебачення».

"Были у нас разговоры относительно того, надо ездить или не надо ездить на оккупированные территории. Она говорила, что поскольку она единственная, кто может это делать, она будет это продолжать делать. И в этом была, конечно, чрезвычайная смелость и уникальность того, что она делала", — говорит Севгиль Мусаева, главный редактор "Украинской правды".

Виктория попала в российский плен ровно два года назад, в августе 2023 года, в октябре — россияне официально подтвердили, что удерживают журналистку.

"Ей не было предъявлено никаких обвинений, ни в одном преступлении. Мы знаем, как они умеют штамповать судебные дела — этого не было сделано. Она просто сидела, как зверь в клетке, без каких-либо обвинений, без права на связь, без права на медицинскую помощь. До последнего", — говорит Ангелина Карякина, главный редактор новостей на "Громадському телебаченні".

Год назад ее внесли в списки обмена и уже ждали дома. Но в октябре отец Виктории получил уведомление о ее смерти в плену. Тело репортера было возвращено в феврале этого года во время репатриации тел военнопленных — в мешке с надписью «неизвестный военнослужащий ВСУ». Тело было изуродовано: все в синяках и порезах, мозг и глазные яблоки удалены. Скорее всего, это сделали, чтобы скрыть причины смерти Вики.

Коллеги Виктории из разных стран уже объединились в совместный "Виктория проджект". Его задача расследовать ее дело и узнать, что происходило с журналисткой в сентябре прошлого года. И кто именно ее убил.

