В Киеве протестуют против реконструкции здания в центре: опасаются, что будет еще одна "свечка-многоэтажка"

Застройщик уверяет, что историческое здание сохранят.

Сохранить "Цветы Украины". В центре Киева несколько сотен киевлян вышли на протест против перестройки здания бывшей оранжереи, известной еще как "дом, покрытый виноградом". Кусты срезали еще неделю назад и начали строительные работы, это и возмутило общественность. Киевляне боятся, что в центре появится очередная "свеча-многоэтажка".

Об этом 6 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.



Все здание ныне покрыто засохших виноградом. Ему было несколько десятков лет. А это снято только что - растение срезали над корнем. Еще недавно дом, один из самых заметных в центре города, был этаким. Он называется "Цветы Украины" и в 80-х здесь была оранжерея. Уже в 90-х он был приватизирован, здесь поселился и супермаркет.

Теперь здесь забор и ведутся работы. Потому что застройщик уверен, что здание должно быть вот таким. Здесь будет офисный центр. И подземный паркинг. Киевляне — против. И не только из-за его фасада.

"Мне, как киевлянину надоело, что наш город разрушают", — говорит местный.

Новости Украины: киевляне вышли на протест против перестройки "дома, завитого виноградом"

В знак поддержки каждый с собой принес цветок. Именно таким образом, с цветами в руках, киевляне требуют не строить очередную многоэтажку в центре города.



Надежда живет на соседней улице. Она говорит, что будет бороться за дом. И против перестройки здания не только те, кто живут рядом. Среди присутствующих — и архитекторы, и ученые.



"Оно такое единственное. На Западе такие сооружения ценятся, им аналогов вообще нет в Украине. Мы выступаем за охранный статус этого здания, поскольку это достопримечательность модернизма, в которой до сих пор нет статуса. Департамент охраны культурного наследия КГГА может присвоить статус", — говорят протестующие.



Страдает от реконструкции и Екатерина. Говорит, любила свой вид из окна, она считает, что форму здания нужно сохранить.

Здание принадлежит ОАО "Цветы Украины". Их голова — один из инвесторов реконструкции. А землю они арендуют у города. На этот проект им дали разрешение в КГГА, рассказывают представители застройщика. И обещают, что их офисный центр не будет выше соседних домов. По проекту — они открыты к диалогу. Как и к встречам с общественностью.

"27 метров — это историческое ограничения. Это реконструкция, это — не снос дома. Будет реконструирована фасадная часть, она устарела. Мы готовы провести открытый конкурс по фасадных решений, это здание нам тоже нравится, иначе мы его бы не приобрели", — говорят представители застройщика.



А виноград еще вернется.

"Мы его пересадили, мы готовы его сохранить и восстановить вновь", — добавляют в застройщика.



Киевляне говорят, собираться еще на протест. ТСН обратилась в КГГА за разъяснением ситуации, ответа еще ожидаем.

Напомним, в Киеве демонтируют историческое здание 19 века.

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