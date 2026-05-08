В Киеве прямо посреди улицы образовался метровый "гейзер": появилось видео

«Гейзер» на Северном мосту / © скриншот с видео

В Киеве в пятницу, 8 мая, прямо посреди улицы образовался метровый «гейзер».

Об этом сообщили местные Telegram-каналы и обнародовали видео.

«На Северном мосту со стороны SkyMall образовался новый настоящий гейзер. Бегом все на экскурсию», — говорится в ироническом описании под видео.

В КП «Киевтеплоэнерго» в комментарии ТСН.ua подтвердили прорыв.

«Прорвало трубу теплоснабжения», — уточнили в «Киевтеплоэнерго» и пообещали позже сообщить детали.

