В Киеве пугают маньяком с голубыми волосами, который стягивает с женщин обувь: что известно

Жители Оболони напуганы появлением слухов о маньяке — в полиции рассказали подробности / © ТСН

В последние дни жители киевской Оболони начали сообщать в соцсетях о якобы появлении на территории района маньяка, который нападает с молотком на женщин и в качестве трофея отбирает в том числе и обувь.

Некоторые из пользователей опубликовали даже отдельный пост в соцсети и задали вопрос о том, мол, что слышно об этом опасном нападающем.

Жители Оболони в данном случае живо прокомментировали это. Согласно их, официально не подтвержденным данным, в районе уже насчитано 11 жертв, маньяк якобы вооружен молотком и у него голубые волосы.

Одно из сообщений о якобы маньяке на киевской Оболони. Скриншот со страницы в соцсети.

Одна из пользовательниц ссылается на рассказы знакомой знакомых и утверждает, что маньяк якобы действительно есть, еще ряд пользователей опубликовали комментарии о том, что на самом деле речь идет не о мужчине, а о психически нездоровой женщине с голубыми волосами, у которой осенью произошло обострение психической болезни. По утверждениям еще одной пользовательницы, эта женщина якобы нападала в частности на маму, которую вывезла на прогулку младенца в коляске, после чего коляска была перевернута.

Пользователи соцсетей уже дают советы и выдвигают разные версии. Скриншот со страницы в соцсети

Об еще одном случае написала еще одна из пользовательниц, утверждающая, что на нее неделю назад на улице Архипенко, 5 напала женщина с голубыми волосами и вцепилась ногтями в лицо.

Однако отдельные пользователи пишут, что спокойно прогуливаются по вечерам по Оболони и о маньяке слышат впервые.

В свою очередь, спикер полиции Киева Анна Страшок в комментарии для ТСН.ua ответила, что сообщения киевлян в соцсетях о маньяке проверялись, полиция с помощью оперативников проверяла также информацию о нападениях на непосредственно тех локациях, о которых пишут пользователи, но по состоянию на данный момент это не нашло ни одного подтверждения.