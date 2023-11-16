В Киеве пьяная 20-летняя девушка устроила страшное ДТП и скрылась, погибли люди: подробности шокируют (фото, видео)

Пьяная 20-летняя девушка устроила страшное ДТП и скрылась. Погибли люди. История повторяется, только теперь в Киеве. Снова за рулем 20-летняя девушка, не трезвая, совершает смертельное ДТП, в результате которого погибли несколько человек. Автомобиль превратился в металлолом, выжить в этом ДТП шансов было мало. Виновницу уже задержали, а тем временем всплыли подробности жизни в тюрьме Елены Зайцевой — харьковчанки, которая в 2017 году убила сразу шесть человек. Подробности — в эксклюзиве Виктории Гнатюк для TSN.UA.

Подробности ужасающей автоаварии в столице — шокируют.

Жуткая авария в столице

Девушка была выпившая и, когда врезалась в автомобиль, просто убежала. ДТП устроила 20-летняя киевлянка на Audi, а прокатиться на крутой машине — дал знакомый.

Установлено, что за некоторое время до столкновения знакомый женщины позволил ей прокатиться на авто, зная, что она находилась подшофе. После ДТП мужчина и девушка скрылись с места происшествия.

Подробности ДТП

Трагедия произошла 14 ноября около 8 вечера в Голосеевском районе столицы. 20-летняя киевлянка, похоже, летела на скорости и вылетела на встречную полосу. Toyota теперь – только металлолом. А от полученных травм 40-летний водитель и 39-летний пассажир машины погибли. Девушка вместе со своим знакомым с места ДТП скрылась, но полицейские быстро разыскали злоумышленницу и задержали.

Шокирующие факты о девушке

А потом выяснилось еще кое-что. Не было у девушки и водительского удостоверения. В июне этого года суд лишил 20-летнюю нарушительницу права вождения, потому что ее уже засекали нетрезвой за рулем.

Задержанной уже вручили подозрение сразу по двум статьям.

"Столичные следователи под процессуальным руководства Киевской городской прокуратуры сообщили задержанной о подозрении по ч. 4 ст. 286-1 — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения и по ч. 1 ст. 382 — невыполнение судебного решения Уголовного кодекса Украины”, — сообщили в прокуратуре.

Какое наказание грозит девушке и мужчине

Теперь 20-летняя девушка проведет за решеткой от семи до 12 лет и еще 10 лет не будет иметь права садиться за руль. Вручили подозрение и 34-летнему товарищу девушке за то, что разрешил сесть пьяной киевлянке за руль своего автомобиля. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с ответственностью за техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств, на срок до трех лет или без такого.

Годовщина ДТП в Харькове

И это уже не в первый раз, когда 20-летняя девушка в Украине совершает такое ДТП. Одним из самых кровавых в Украине называют ДТП, совершенное в Харькове в октябре 2017 года. За рулем тоже 20-летняя девушка – Елена Зайцева, как выяснилось позже – под влиянием психотропов на бешеной скорости влетела в толпу на тротуаре. В результате ДТП на месте происшествия погибли пять человек, еще шестеро попали в больницу. Через неделю, не приходя в сознание, в больнице умерла шестая жертва – 20-летняя девушка. А одна из пострадавших – Жанна Власенко, находившаяся на 20-й неделе беременности, несколько недель провела в медикаментозном сне. К счастью, врачам удалось спасти жизнь и ей, и ребенку. Позже суд вынес приговоры для Зайцевой и водителя второго автомобиля — Дронова, приговорив их к 10 годам лишения свободы.

Новые детали о Елене Зайцевой

К слову, в октябре 2023 года стало известно, что харьковчанка Елена Зайцева некоторое время назад в письменном виде отказалась от льготы, которая давала бы ей право на досрочное освобождение. Само событие – отказ – произошло несколько месяцев назад, но известно о нем стало сейчас, накануне шестой годовщины трагического ДТП. О факте письменного отказа в комментарии для сайта ТСН.ua рассказал информированный источник в пенитенциарной системе Украины.

"В прошлом году для нее, Зайцевой, настало время, когда уже можно было рассуждать по поводу этой льготы. Но она письменно собственноручно написала заявление об отказе. То есть она отказалась от применения для нее льготы", — отметил собеседник.

Что задумала Зайцева?

Но, говорят, сделала это Зайцева вряд ли потому, что покаялась. Это может быть продуманный ход, поскольку часто уполномоченные лица и суды отказывают, когда заключенный впервые просит о досрочном освобождении. Почему так, сайту ТСН.ua объяснил бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький.

"Если суд рассматривает ее заявление и отказывает, то следующее рассмотрение – через определенный промежуток времени. Скорее всего, осужденная понимает, что сейчас ее могут не освободить. Поэтому, чтобы не портить себе ситуацию отказом, пока поступает так", — говорит он.

"Ход конем"?

К этому Старенький добавляет, что иногда заключенные пишут отказ о досрочном освобождении, преследуя цель доказывать свою невиновность.

"Признание вины – это обязательное условие для досрочного освобождения", — отметил он.

А что с выплатами семьям погибших?

Также наши коллеги выяснили, что мать одного из погибших в том ДТП, Светлана Виниченко, как и в прошлые годы, получает от виновников ДТП мизерные суммы. Эти выплаты по 30-40 грн Светлана называет издевательством.

"Несколько месяцев деньги не приходили вообще, а вот на днях, 2 октября, пришло 111 гривен", – рассказала женщина.

Изменилось ли что-нибудь в законодательстве?

Двое виновников ДТП должны выплатить семьям погибших 8 миллионов гривен. Сразу же после аварии с участием Зайцевой вся страна говорила об изменениях в законодательстве относительно правил дорожного движения и наказании за их нарушение, но потом оказалось, что так ничего и не изменилось.

А в то, что Зайцева искренне раскаивается в содеянном, родственники погибших – тоже не верят. Также молчит и виновница нового ДТП, случившегося в Киеве.

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Напомним, в Киевской области автомобиль сгорел вместе с водителем. Водитель легковушки Renault столкнулся с металлическим отбойником. От удара автомобиль опрокинулся на крышу и загорелся.

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