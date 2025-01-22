В Киеве пытались убить замминистра Ляшко: новые шокирующие подробности

Суд избрал меру пресечения подозреваемым в покушении на убийство первого заместителя министра здравоохранения — два месяца за решеткой, без права внесения залога. По утверждению следствия, пара киевлян хотела отомстить чиновнику за смерть подруги. Их задержали, когда уже покупали оружие. Подозреваемые уверяют, что убивать не хотели, а следили по заказу правоохранителей.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Инны Боднар.

Версия следствия

Подозреваемые в покушении на убийство мужчина и женщина - киевляне. И по словам друзей, пришедших на суд, были парой. Мужчине 35 лет, женщине - 22.

По версии прокуроров, они хотели отомстить медикам за смерть подруги, которая попала в ДТП и с многочисленными травмами и ее доставили в столичную больницу. В тот день там дежурил врач-анастезиолог, а заодно первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров. Медикам спасти потерпевшую не удалось. Ее друзья, говорит прокурор, с этим не смирились. Подозреваемый со своей девушкой начали готовиться к убийству. Изучили соцсети замминистра, сняли квартиру в том же жилом комплексе, где он живет, арендовали авто и везде ездили и ходили за ним. Посещали даже фитнес-зал. А еще стали ходить в тир и оттачивать свои стрелковые навыки. Задержали их во время покупки оружия.

Что говорят подозреваемые

Подозреваемый Игорь утверждает, что это не так: "Это абсурд. Я никому ничего не угрожал".

Подозреваемый в покушении на убийство

Его версия такова: их подругу, которая пострадала в ДТП, можно было спасти, а врачи сделали все неправильно. Поэтому она умерла. Игорь не отрицает, когда узнал о смерти, был в больнице и громко возмущался, вплоть до угроз. Но угрожал только судом. Потом, говорит, к ним неожиданно обратились правоохранители и попросили помочь собрать информацию на замминистра Дуброва. Поэтому он с девушкой и следил за чиновником несколько дней. Но после, говорит, устали и бросили это дело.

Сообщница Игоря - Екатерина тоже утверждает, что убийство не планировали. А пистолет купили якобы для "самоубийства".

Подозреваемая в покушении на убийство

Что говорит заместитель министра здравоохранения

Первый заместитель министра здравоохранения следил за событиями в зале суда. Сергей Дубров признается - потрясен всеми событиями. Угрозы, вспоминает, были. А потом он стал замечать, что за ним ездит подозрительное авто. Обратился к правоохранителям. Те тоже стали следить и выяснили, что всю информацию собирают не только на него, но и на его жену и детей.

Сергей Дубров

Подозреваемым, которым инкриминируют покушение на убийство, светит до 15 лет тюрьмы Обеим суд избрал меру пресечения - перебывание под стражей без права залога.

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Напомним, первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров в комментарии для ТСН.ua подтвердил, что правоохранители предотвратили его убийство.

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