В Киеве работает уникальная кофейня, куда ходят военные: видео

Владелица кофейни / © ТСН

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В Киеве открыли кофейню, которая стала своеобразным хабом для раненых военных и освобожденных из плена.

О людях, которые воевали, а сейчас адаптируются к гражданской жизни — в материале корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

Маричка — в прошлом журналистка, в настоящем — владелица кафе и жена защитника Украины, когда открывала заведение рассчитывала, что клиентами будут офисные работники. Сейчас ее посетители носят патчи и униформу.

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«Польский» — это его позывной. Он пользуется креслом колесным. Говорит, обычно с другими ранеными ездят сюда паровозиком — на районе их даже прозвали «экспрессом». И всегда маршрут пролегает через кафе

Одно из главных правил владелицы Марички — в кафетерии должен звучать украинский язык.

«У меня дедушка был проводником ОУН и в материалах дела его за украинский язык убили», — говорит она.

Владимир пришел выпить кофе. Говорит, после фронта выйти в гражданский мир морально непросто. Но он надеется, что и люди в тылу привыкают к тому, что война рядом и раненые — тоже рядом. Здешние клиенты рассказывают — гражданские не всегда знают, как вести себя, когда с ранеными.

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Дата публикации 21:50, 11.07.25 Количество просмотров 34 ТСН 20:00 новости! Итоги 11 июля. Трамп собрался заработать на войне? Скандал вокруг Шабунина

Кроме кофе здесь пытаются дать еще и надежду, традиция кафе — покупать кофе заранее для тех, кого ждут из плена. Пачка листочков — кофе для тех, кто уже его не выпьет. Этот «подвешенный» кофе — уже часть нашей общей истории

«Мы не можем назвать адрес, не все лица раненых можем показать, но эта история маленькой кофейни, уже давно перестала быть только о кофе и лимонадах», — говорится в сюжете ТСН.

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