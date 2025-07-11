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В Киеве работает уникальная кофейня, куда ходят военные: видео
В Киеве работает уникальная кофейня для военных. В чем ее особенность?
В Киеве открыли кофейню, которая стала своеобразным хабом для раненых военных и освобожденных из плена.
О людях, которые воевали, а сейчас адаптируются к гражданской жизни — в материале корреспондента ТСН Натальи Нагорной.
Маричка — в прошлом журналистка, в настоящем — владелица кафе и жена защитника Украины, когда открывала заведение рассчитывала, что клиентами будут офисные работники. Сейчас ее посетители носят патчи и униформу.
«Польский» — это его позывной. Он пользуется креслом колесным. Говорит, обычно с другими ранеными ездят сюда паровозиком — на районе их даже прозвали «экспрессом». И всегда маршрут пролегает через кафе
Одно из главных правил владелицы Марички — в кафетерии должен звучать украинский язык.
«У меня дедушка был проводником ОУН и в материалах дела его за украинский язык убили», — говорит она.
Владимир пришел выпить кофе. Говорит, после фронта выйти в гражданский мир морально непросто. Но он надеется, что и люди в тылу привыкают к тому, что война рядом и раненые — тоже рядом. Здешние клиенты рассказывают — гражданские не всегда знают, как вести себя, когда с ранеными.
Кроме кофе здесь пытаются дать еще и надежду, традиция кафе — покупать кофе заранее для тех, кого ждут из плена. Пачка листочков — кофе для тех, кто уже его не выпьет. Этот «подвешенный» кофе — уже часть нашей общей истории
«Мы не можем назвать адрес, не все лица раненых можем показать, но эта история маленькой кофейни, уже давно перестала быть только о кофе и лимонадах», — говорится в сюжете ТСН.
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