В Киеве работники самого высокого скалодрома Украины заявили о его демонтаже коммунальщиками

В Киеве работники самого высокого скалодрома Украины заявили о его демонтаже коммунальщиками

Коммунальщики начали демонтаж забора и говорят, что владельцы получили предписания еще в декабре.

На Трухановом острове начали сносить забор вокруг самого высокого скалодрома Украины, который, по словам его работников, хочет демонтировать киевская власть.

Такую информацию они обнародовали на своих страницах в социальной сети.

«Приехали утром, сослались на предписание от 25.12.20, которого никто никогда, естественно, не видел, в декабре здесь только бродячие собаки бегают, срезали ворота, демонтировали и вывезли весь забор», — отметил на своей странице Евгений Васко.

Также работнику обнародуют видео с демонтажем забора коммунальщиками и отмечают, что для решения вопроса дали только полчаса.

Опубликовано Светлана Бойцова понедельника, 16 августе 2021

«Естественно в такой ситуации скелодром, на котором сотни людей и детей занимались спортом, работать не может», — добавили работники.

Напомним, что скалодром считается самым высоким в Украине, ведь достигает высоты 30 метров.

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