В Киеве рассматривают возможность превращения подземного ТЦ "Метроград" в паркинг или укрытие

ТЦ в Киеве могут превратить в паркинг

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В Киеве прорабатывают вариант привлечения подземного торгового комплекса «Метроград» для нужд территориальной общины. Объект изучают на предмет потенциального использования для гражданской защиты населения или обустройства парковочного пространства

Об этом в ответе на запрос ТСН.ua сообщил директор коммунального предприятия «Киевтранспарксервис» Александр Сергеенков.

Именно это КП является единственным оператором по парковке транспортных средств в городе Киеве. Стоит напомнить, что ранее о таких планах уже рассказывал заместитель председателя КГГА Константин Усов.

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Анализ правовых механизмов и условий

Как отметил Александр Сергеенков, сейчас продолжается подготовительный и аналитический этап исследования этого вопроса.

«По состоянию на настоящее время прорабатывается вопрос о возможности привлечения подземного торгового комплекса „Метроград“ к реализации задач и потребностей территориальной общины города Киева в случае возникновения предусмотренных законодательством оснований и при наличии соответствующих правовых механизмов. С этой целью осуществляется комплексный анализ действующего законодательства Украины, а также изучаются возможные организационно-правовые инструменты, которые могут быть применены с учетом требований законодательства и фактических обстоятельств», — сообщил ТСН.ua директор КП.

В то же время он добавляет, что любые решения по изменению функционального назначения, режима использования или привлечения указанного объекта к выполнению задач территориальной общины могут быть приняты исключительно в пределах полномочий уполномоченных органов и способом, предусмотренным Конституцией, законами Украины и другими нормативно-правовыми актами.

Это означает, что принятию таких решений обязательно должно предшествовать проведение необходимых оценок: правовых,

технических,

градостроительных,

имущественных,

безопасности.

Приоритет — безопасность и гражданская защита

Чиновник объясняет, что с учетом вызовов безопасности, связанных с введением и действием правового режима военного положения, город заинтересован в обеспечении максимально эффективного и рационального использования объектов подземного пространства.

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В частности, рассматриваются возможности их потенциального использования для нужд гражданской защиты населения, повышения уровня безопасности жителей города и развития инфраструктуры укрытий. Вместе с тем, в КП «Киевтранспарксервис» отмечают, что на сегодня никаких окончательных управленческих решений относительно дальнейшего использования или изменения функционального назначения подземного ТЦ «Метроград» не принято.

«Вопросы дальнейшего развития и использования подземных ТЦ, расположенных в центральной части города Киева, прорабатываются с учетом требований законодательства, интересов территориальной общины, градостроительной документации, имущественных прав владельцев и пользователей, а также актуальных потребностей в сфере безопасности и гражданской защиты населения», — подытожил руководитель КП.

В случае принятия соответствующих решений, информация о них будет официально обнародована и доведена до сведения общественности.

Напомним, подземелье в центре Киева планируют превратить в паркинг-укрытие

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