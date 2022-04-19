В Киеве разберут около 10 домов, потерпевших разрушения из-за агрессии России, — Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе 10 домов, подвергшихся разрушениям в результате российской агрессии, не подлежат ремонту, их будут разбирать.
Об этом он заявил 19 апреля в эфире "Сніданку з 1+1".
"Около 10 домов, где повреждены несущие конструкции, будут разбираться, поскольку они не могут быть отремонтированы. Более 100, которые повреждены, сейчас рассчитывают, каким образом их можно восстановить и отстроить. Будем возвращаться к нормальной жизни и делать все, чтобы восстановить жизнедеятельность", — подчеркнул Кличко и добавил, что восстанавливать инфраструктуру города будут стараться как можно быстрее — в короткие сроки.
Стоит отметить, что в столице в результате российской агрессии получили повреждения и разрушения около 200 домов.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 55-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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